Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.
Avdelningen utveckling och styrning består av sex enheter, juridik och ärendehantering, IT och digitalisering, kommunikation, inköp och upphandling, säkerhet samt kvalitet. Avdelningen ansvarar för att samordna och utveckla förvaltningsgemensam styrning, utveckling, administration och ledningsstöd samt lägga grunden till gemensam systematik, struktur, och gemensamma arbetssätt/processer. Avdelningen omvärldsbevakar inom ansvarsområdena och har ett övergripande ansvar för att samordna och inspirera till utveckling av förvaltningens verksamhet och kvaliteten på våra leveranser.
Du kommer att vara en del av vår enhet för inköp och upphandling, som består av upphandlare, inköpscontroller samt inköpskoordinator. Teamet fungerar som ett stöd för hela Stadsfastighetsförvaltningen i frågor som rör upphandlingar, avrop och andra inköpsrelaterade processer. Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad befinner sig på en spännande resa för att utveckla vår inköpsorganisation. Nu söker vi en engagerad och strategisk utvecklingsledare inom inköp och upphandling, en helt ny roll som ger dig möjlighet att vara med och bygga något från grunden.
Dina arbetsuppgifter:
Som utvecklingsledare inom inköp och upphandling ansvarar du för att identifiera och driva förbättringsprocesser som stärker och effektiviserar våra arbetssätt. Du arbetar på en strategisk nivå med inköps- och upphandlingsfrågor och blir en nyckelperson i att säkerställa att våra processer är hållbara, effektiva och följer både lagkrav och stadens mål. Ditt arbete sker i nära samarbete med andra kollegor på enheten och förvaltningen. Du kommer också att representera enheten och förvaltningen i olika forum, såväl internt som inom Göteborgs Stad. Här får du möjlighet att skapa breda kontaktnät och driva utvecklingsarbeten som påverkar staden som helhet.
Övriga arbetsuppgifter:
• Identifiera och driva förbättringsprocesser för inköp och upphandling.
• Utveckla och implementera strategiska arbetssätt och processer.
• Arbeta med upphandlingsfrågor på en strategisk och förvaltningsövergripande
• Säkerställa att våra inköps- och upphandlingsarbeten är i linje med stadens mål och
värderingar.
• Representera enheten och förvaltningen i olika forum, både inom och utanför
Göteborgs Stad.
• Bidra till att stärka samarbetet och dialogen mellan olika verksamheter och enheter.
Vem söker vi?
Vi söker dig son har en relevant högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av arbete med inköp och upphandling, gärna i offentlig sektor. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta strategiskt och att driva förbättringsprocesser. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med hållbarhet i inköps- och upphandlingssammanhang samt goda kunskaper om LOU (Lagen om offentlig upphandling).
För att lyckas i rollen behöver du vara högpresterande och effektiv i dina leveranser, med förmåga att prioritera och leverera resultat. Du är en tydlig och trygg kommunikatör som kan bygga relationer och samverka på olika nivåer. I denna tjänst behöver du agera lösningsfokuserat och trivs i en roll som kräver både självständighet och flexibilitet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
