Utvecklingsledare inom digitalisering
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2026-07-09
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Vill du vara med och forma en sammanhållen och hållbar digital utveckling i Halmstads kommun? Nu söker vi två utvecklingsledare med olika inriktningar som vill följa med i vår resa framåt.
Båda rollerna verkar i gränslandet mellan verksamhet och IT med fokus på att driva utveckling som skapar tydlig nytta, stärker helheten och bidrar till långsiktiga, välgrundade digitala vägval. Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt och vara med och skapa värde för både verksamhet och invånare i Halmstads kommun. Låter det intressant? Se hit! Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare med inriktning mot digitalisering blir du en viktig kraft i kommunens digitala utveckling. Tillsammans med förvaltningar och bolag fångar du behov, analyserar utmaningar och omsätter dem i initiativ som förenklar vardagen, effektiviserar arbetssätt och skapar nytta för verksamhet och invånare.
Du är den strategiska länken mellan verksamhet och IT och stödjer prioriteringar, business case och genomförande tillsammans med IT-service. Arbetet tar sin utgångspunkt i kommunens fem huvudspår för digital utveckling: digital kompetens, digital innovation, digital trygghet, digital infrastruktur och digital ledning.
Rollen innebär att leda dialoger och workshops, bidra med metodstöd och vid behov driva initiativ från idé till implementering. Du följer upp nyttor och effekter och bidrar till att utvecklingen hänger ihop med lokala, regionala och nationella projekt och processer. I arbetsuppgifterna ingår även projektledning samt analys- och förstudiearbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis IT eller informatik, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i engelska och minst två års erfarenhet av liknande arbete. Kvalifikationer
Högskole-/universitetsutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet
Minst två års erfarenhet av liknande arbete
Goda kunskaper i engelska
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrd organisation
Du är en person som driver utveckling framåt och får saker att hända. Du har förmåga att se helheten samtidigt som du tar arbetet vidare steg för steg. Du är analytisk och lösningsorienterad, med ett genuint intresse för verksamhetens behov. Du är bra på att samarbeta, bygga förtroende och skapa engagemang, och du bidrar till att tillsammans nå resultat som gör nytta för både verksamhet och invånare.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du trygghet och balans i arbetslivet - med kollektivavtal, möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år. Vi erbjuder utöver det bland annat friskvårdsbidrag, gym och hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40, för att du ska må bra och orka i längden.
Övrig information
Under semesterperioden kommer vi svara med lägre frekvens vilket kan innebära något längre svarstider på eventuella frågor under sommaren. Vi är tillbaka v.33 och besvarar frågor därefter.
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du går vidare får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju som är planerad under v. 35 och slutligen ett eventuellt kandidatmöte. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
I den här rekryteringen ersätter urvalsfrågor personligt brev. Det bidrar till en mer inkluderande och effektiv rekryteringsprocess, där dina svar är en viktig del i vårt urval.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Utvecklings- och styrningsavdelningen (KLF) Kontakt
Jenny Sparf, Vision jenny.sparf@halmstad.se +46738665635 Jobbnummer
9997698