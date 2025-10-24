Utvecklingsledare inom analys och statistik
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
En del av omsorgs- och socialförvaltningen är enheten för utveckling och verksamhetsstöd. Här finns de förvaltningsövergripande stödfunktionerna som har som uppgift att utveckla det förvaltningsövergripande kvalitetsutvecklings- och uppföljningsarbetet i nära samarbete med verksamheterna.
Vill du bidra till att forma framtidens socialtjänst - med kunskap, analys och utveckling som verktyg?Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare inom analys och statistik blir du en central del av enheten för utveckling och verksamhetsstöd. Du spelar en nyckelroll i arbetet med att stärka socialtjänstens förmåga att planera, genomföra och följa upp insatser alltid med fokus på att arbeta kunskapsbaserat och med stöd i forskning och beprövad erfarenhet.
I rollen driver du utvecklingen av hur verksamhetsdata struktureras, analyseras och används, så att informationen på ett effektivt sätt kan bidra till planering, uppföljning och lärande inom organisationen. Du utvecklar processer, metoder och verktyg för analys och uppföljning, och ser till att de stödjer ett långsiktigt förbättringsarbete.
Du tar fram kvalificerade beslutsunderlag som skapar tydlighet och riktning för både ledning och verksamhet. Genom att identifiera behov, initiera riktade insatser och analysera resultat bidrar du till att förverkliga den nya socialtjänstlagens krav på en kunskapsbaserad socialtjänst.
Rollen innebär också att du samarbetar brett både inom organisationen och med andra myndigheter och aktörer för att utveckla hållbara lösningar och gemensam kunskap som stärker socialtjänstens framtida arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett relevant område, exempelvis samhällsvetenskap, statistik, statsvetenskap eller motsvarande. Du har minst två års erfarenhet av kvalificerat analysarbete och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt med data och utvecklingsfrågor.
Du har erfarenhet av arbete på övergripande nivå inom offentlig sektor och är van att bearbeta, strukturera och tolka verksamhetsdata i Excel och BI-verktyg. Du har vana att bygga modeller, rapporter och visualiseringar som skapar förståelse och stödjer verksamhetens analyser och beslut. Du uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift, på svenska såväl som engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av socialtjänstens verksamhet, samverkan mellan myndigheter samt arbete med att utveckla och förbättra arbetsprocesser inom digitalisering.
Som person är du en trygg och tydlig kommunikatör som skapar förtroende i mötet med andra. Du trivs med att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och har lätt för att anpassa ditt budskap efter målgruppens behov och återkoppling. Du har ett analytiskt förhållningssätt och förmår att se samband, tolka data och dra välgrundade slutsatser som leder till genomtänkta och hållbara lösningar.
Du arbetar strategiskt och målinriktat, med förmåga att omsätta visioner till konkreta planer och aktiviteter som driver organisationen framåt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat sätt och har lätt för att sätta mål, prioritera och följa upp tills uppgiften är slutförd.
Vi erbjuder:
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Löpande intervjuer kan komma att ske i rekryteringen. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
