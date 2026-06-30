Utvecklingsledare Informationsstruktur
Region Jönköpings län / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-30
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IT-centrum, Region Jönköpings län
Vill du vara med när Region Jönköpings län stärker arbetet mot att bli en effektiv datadriven verksamhet? Vi gör en strategisk satsning och söker dig som vill vara med och leda arbetet med att skapa förutsättningarna för en modern, kunskaps- och datadriven region där fakta omsätts till handling.
Vi söker fyra utvecklingsledare med ansvar för datatransformering och datalagring, analys och visualisering, ledning, uppföljning och daglig styrning samt informationsstruktur. Tillsammans bildar ni ett team som utvecklar Region Jönköpings läns förmåga att arbeta datadrivet – från information och data till analys, beslut och kontinuerliga förbättringar.
Som utvecklingsledare för informationsstruktur får du en central roll i att skapa gemensamma strukturer och arbetssätt som möjliggör effektiv informationshantering, stärker verksamhetsutvecklingen och skapar förutsättningar för framtidens digitala lösningar.
Rollen som utvecklingsledare för informationsstruktur
I denna roll ansvarar du för att etablera, samordna och vidareutveckla Region Jönköpings läns förmåga att beskriva, strukturera och kvalitetssäkra information på ett enhetligt, spårbart och verksamhetsnära sätt.
Du leder utvecklingen av regionens informationsarkitektur och informationsstruktur. Det omfattar bland annat informationsdomäner, begreppsmodeller, informationsmodeller samt metoder för informationskvalitet och informationsstyrning. Rollen ingår i arkitekturfunktionen och arbetet sker i nära samverkan med verksamheten, och andra stödjande funktioner.
Rollen innebär också ett ansvar för att omsätta arkitekturprinciper, styrande riktlinjer och krav på informationshantering till praktiska arbetssätt, modeller och strukturer som kan tillämpas och användas i hela regionens verksamhet. Du bidrar därmed till att skapa förutsättningar för effektiv informationshantering, ökad datakvalitet och en långsiktigt hållbar digital utveckling.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Region Jönköpings län är välkänd, både nationellt och internationellt, för sina starka resultat, sin stabilitet och sin förmåga att bedriva ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete. Organisationen präglas av hög kompetens, stort engagemang och en stark vilja att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.
Invånarperspektivet, med Esther och hennes närstående som vägledande utgångspunkt, genomsyrar arbetet och bidrar till att skapa värde för dem vi finns till för. Samverkan, tillit och ett gemensamt ansvarstagande är centrala delar av kulturen och utgör grunden för hur vi leder, utvecklar och driver verksamheten framåt. Allt arbete tar sin utgångspunkt i vår vision – "För ett bra liv i en attraktiv region!".
Mer om Region Jönköpings län: Välkommen till Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/)
Inom IT-centrum stödjer vi invånare, patienter och medarbetare i Region Jönköpings län med digitala lösningar som gör verklig skillnad. Vi drivs av att möta regionens behov av IT-tjänster och att vara proaktiva i att identifiera möjligheter för verksamhetsutveckling genom effektiva IT lösningar. IT-centrum har ett samlat ansvar för IT-verksamheten i Region Jönköpings län. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att regionens verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar.Publiceringsdatum2026-06-30Profil
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom ett relevant område, exempelvis informatik, systemvetenskap, informationsarkitektur, verksamhetsutveckling eller motsvarande. Alternativt har du annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har dokumenterad erfarenhet av informationshantering, datastyrning och/eller verksamhetsarkitektur samt förmåga att se information som en strategisk resurs. Du har utvecklat strukturer, modeller och arbetssätt som stödjer verksamhetens mål och är van att arbeta nära ledning i komplexa organisationer. Du har erfarenhet av att leda tvärfunktionella förändringsinitiativ, skapa samsyn mellan olika intressenter och omsätta strategiska mål till konkreta resultat.
Vidare är du initiativrik, självständig och utvecklingsorienterad, med förmåga att driva arbetet framåt även när förutsättningarna förändras. Genom ett strukturerat och lösningsfokuserat arbetssätt navigerar du framgångsrikt i komplexa miljöer. Du har också god samarbetsförmåga, bygger förtroendefulla relationer och bidrar till en öppen och inkluderande kultur där dialog, kunskapsdelning och gemensamt ansvar är en naturlig del av arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss blir du en del av en kreativ, utvecklingsinriktad och lösningsfokuserad kultur. Vi jobbar tillsammans mot att vara Sveriges bästa IT-avdelning. Här får du möjlighet att växa både som person och i din profession – samtidigt som du bidrar till en stabil grund för digital utveckling i hela vår region.
Vi erbjuder en hållbar arbetsmiljö där balans mellan arbete och privatliv är en självklar del. Du har också möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan, när arbetet tillåter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Rimås via telefon 073 081 85 46 eller mail, anders.rimas@rjl.se
alternativt chefsarkitekt Jenni Dahlkvist Vartiainen via telefon 072 219 40 91 eller mail, jenni.dahlkvist.vartiainen@rjl.se
På grund av semesterperioder så kan svar komma att dröja.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-08-23. På grund av semestrar så kommer hanteringen av ansökningshandlingar att inledas först efter att ansökningstiden löpt ut. Vi har därför inte möjlighet att återkoppla innan dess. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I17/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9985332