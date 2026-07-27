Utvecklingsledare, Hälso- och sjukvård Äldre
Umeå kommun / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-27
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Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå och har idag ca 250 medarbetare. Verksamheten är indelad i hemsjukvård som har drygt 1200 patienter samt särskilt boende som har ca 900 patienter.
Vi söker nu en utvecklingsledare till hälso- och sjukvård Äldre!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett meningsfullt uppdrag där du har stor möjlighet att påverka och bidra till en patientsäker och trygg äldreomsorg. Du får ett varierande och utmanande arbete i nära samarbete och med stöd från kollegor och chefer. Dessutom har du tillgång till de förmåner som Umeå kommun erbjuder sina medarbetare – läs mer om dessa här: Förmåner - Umeå kommun.
Läs mer om Umeå kommun på www.umea.se.
Här hittar du också information om hur det är att leva och bo i Umeå; Nykommun.se och Flytta till Umeå kommun.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I rollen som utvecklingsledare får du två kollegor i motsvarande uppdrag, vilket möjliggör nära samarbete och gemensam utveckling. Du kommer ha ett brett och självständigt uppdrag där du fungerar som ett nära strategiskt och operativt stöd till äldreomsorgsverksamhetens verksamhetschefer. Vi söker dig som vill bidra till att stärka och utveckla kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen för en kunskapsbaserad och patientsäker äldreomsorg. Du kommer att driva, säkerställa och vidareutveckla kvalitetsparametrar i det dagliga arbetet, vilket sker i nära samverkan med våra verksamheter. Detta innebär bland annat stötta och stärka det kvalitetsförbättrande arbetet, genomföra analyser, ta fram beslutsunderlag, stötta i att ta fram och revidera befintliga rutiner.
I tjänsten ingår även nära samarbete med övriga utvecklingsledare och förvaltningsgemensamma funktioner för att skapa synergier och utbyta erfarenheter samt goda exempel.
Om dig
Du kan arbeta både självständigt och i team samt kan representera förvaltningen i både interna och externa sammanhang. Vi tror att du trivs med att förmedla budskap muntligt och har god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Du är en trygg, analytisk, flexibel och lösningsfokuserad person. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av arbete som sjuksköterska
Intresse och erfarenhet inom processledning
Förmåga att bedriva utvecklingsarbete i politiskt styrd verksamhet
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För tjänsten krävs B-körkort
Meriterande
Kunskaper inom kommunal omsorg, särskilt äldreomsorg.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Kontakt
biträdande verksamhetschef
Lisa Karlsson lisa.karlsson@umea.se 090-163128 Jobbnummer
10012582