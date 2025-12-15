Utvecklingsledare digitalisering, innovation och AI
2025-12-15
Din arbetsplats
Som utvecklingsledare är du en del av kommunens centrala enhet stab och kommunikation. Enhetens uppdrag är att säkerställa leverans och framdrift i kommungemensamma processer, arbeta för ökad effektivitet i förvaltningen och erbjuda professionellt kommunikativt stöd till kommunens verksamheter.
Stabsenheten är ny och kommer att bestå av tolv medarbetare, varav fem med olika kompetenser inom kvalitet, digitalisering, innovation, hållbarhet, styrning och ledning. Sex av medarbetarna stödjer förvaltningen i strategiska och operativa kommunikationsfrågor. Tillsammans med kommunens kanslienhet och näringslivsenhet leds stabsenheten av biträdande kommundirektör.
Ditt uppdrag
Som utvecklingsledare med inriktning mot digitalisering, innovation och AI har du en bred och strategiskt viktig roll i kommunens omställningsarbete. Du ansvarar för att driva och följa upp processer och projekt som fokuserar på digitala lösningar, artificiell intelligens och innovation, med tydligt fokus på leverans, kvalitet och effektivitet. Du säkerställer att arbetet bedrivs i enlighet med fastställda styrdokument.
Arbetet innebär att genomföra utredningar och uppdrag från kommundirektör, biträdande kommundirektör och förvaltningsledning, ofta med grund i politiska beslut. Du omvärldsbevakar nya teknologier, digitala trender och AI-utveckling, och kan snabbt anpassa arbetet vid förändrade förutsättningar och tekniska innovationer. Du ingår in en stab tillsammans med ytterligare fyra utvecklingsledare och rapporterar till chef för stab och kommunikation.
I rollen agerar du som specialist med bred kompetens inom digitalisering och innovation, samtidigt som du arbetar processinriktat för leda arbetet med att införa och utveckla effektiva digitala arbetssätt. Du har ansvar för återkoppling och uppföljning, och driver kommunövergripande digitaliseringsfrågor som bidrar till verksamhetens utveckling och modernisering.
En central del av tjänsten är att identifiera och stätta vid implementering av AI-lösningar och digitala verktyg som effektiviserar kommunens verksamhet och förbättrar servicen till invånarna. Du samarbetar nära IT-avdelningen och andra funktioner för att säkerställa att digitaliseringsarbetet sker sammanhållet och ansvarsfullt.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen inom digitalisering, innovation, systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av att leda digitala utvecklingsprojekt med fokus på leverans och effektivitet. Du har god förståelse för digitala processer, verktyg och arbetssätt, samt kännedom om AI-teknologi och dess tillämpningsmöjligheter i offentlig sektor.
Du har erfarenhet av att arbeta processinriktat med verksamhetsutveckling där digitalisering är en central del. Rollen kräver att du är van vid att samarbeta med olika intressenter, både internt och externt, samt har förmåga att förklara komplexa tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt för olika målgrupper. Du har också mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska både i tal och skrift.
Du har erfarenhet av att sammanställa stora mängder information och göra utredningar inom digitalisering och innovation. Du har lätt att ta dig an nya teknologier och har en tydlig metodik i ditt utredande arbete.Det är meriterande om du har:
• Vana vid att skriva tjänsteskrivelser och föredra ärenden för både den politiska ledningen och förvaltningsledningen
• Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation
• Erfarenhet av att processleda grupper inom verksamhetsutveckling med fokus på digitaliserings- och innovationsfrågor
• Kunskap om AI-verktyg, automatisering och dataanalys
• Erfarenhet av implementering av digitala lösningar i offentlig sektor med verksamhetsfokus och nyttorealisering.
• Kännedom om regelverk kring dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är mål- och resultatinriktad, med förmåga att driva digitala processer framåt och leverera med kvalitet. Du är nyfiken på ny teknik och har en innovativ inställning där du ser möjligheter i digitalisering och AI för att utveckla och effektivisera verksamheten.
Du skapar goda samarbeten och är lyhörd inför den kontext du verkar inom och för olika perspektiv, samtidigt som du har helhetssyn och agerar för organisationens bästa. Du är flexibel och ser möjligheter i tekniska förändringar, tar ansvar och säkerställer att inget faller mellan stolarna. Med lugn och stabilitet hanterar du utmaningar, planerar och organiserar arbetet strukturerat och effektivt.
Din analytiska förmåga gör att du kan hantera komplexa tekniska frågor och identifiera utvecklingsbehov där digitala lösningar kan göra skillnad. Du har ett strategiskt tänkande och förmåga att se långsiktiga effekter av digitaliseringsinsatser.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i en dynamisk organisation som står inför en spännande digital transformation. Du får möjlighet att vara med och forma kommunens digitala framtid och arbeta med innovation och AI i en meningsfull samhällskontext. Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Om du som söker har skyddade personuppgifter, skicka din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294092". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef
Patrik Westerlund patrik.westerlund@harryda.se 031-724 69 19 Jobbnummer
9644342