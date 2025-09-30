Utvecklingsledare digitalisering
Förvaltningen ansvarar för stöd till verksamheterna inom områdena ekonomi och kvalitet, tillväxt och näringsliv, HR och kommunikation, digitalisering och utveckling, juridik och informationssäkerhet, kansli och kontaktcenter. Tillsammans ger vi stöd till verksamheterna i kommunen, ansvarar för strategiska uppdrag och ger service till våra invånare.
Arbetet innebär
Som utvecklingsledare digitalisering får du en viktig roll i kommunens digitala utveckling.
Din huvuduppgift är att stödja och driva utvecklingsarbetet inom Kultur- och fritidsförvaltningen samt förvaltningen för Service och teknik. Genom att identifiera möjligheter till digitalisering och nya arbetssätt bidrar du till att effektivisera processer, förbättra tjänster och skapa mervärde för både invånare och medarbetare.
Du arbetar nära verksamheterna för att förstå deras behov och omvandla dem till digitala lösningar. Du hjälper till att identifiera, utveckla och implementera digitala initiativ, alltid med användarens och verksamhetens behov i fokus. Ditt uppdrag är dynamiskt och anpassas över tid, men i grunden handlar det om att driva operativt förändringsarbete och säkerställa att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Du bidrar också till att etablera strukturer för framtida objektförvaltning och kommer på sikt att samarbeta med utsedda objektledare. På så sätt stärker du långsiktigt förvaltningarnas förmåga att arbeta systematiskt med system och digitala tjänster.
Som en del av den centrala enheten Digitalisering och utveckling samarbetar du med kommunens digitaliseringsutvecklare för att stärka organisationens samlade digitala förmåga.
Tillsammans skapar vi en modern, effektfull och innovativ kommun som möter framtidens behov.
Vem är du?
Inom digitaliseringsområdet pågår många spännande utvecklingsprojekt, vilket skapar behov av nya roller och kompetenser i vår organisation. Vi söker dig som trivs i en miljö i ständig utveckling och vill vara en aktiv del av vårt förbättringsarbete.
Du är engagerad, lyhörd och har förmågan att driva ett systematiskt utvecklingsarbete. Med din kommunikativa förmåga och erfarenhet av förändringsledning kan du motivera, engagera och skapa samsyn. Du förstår verksamheternas behov och kan översätta dem till digitala lösningar. Samtidigt har du insikt i de mänskliga aspekterna av digitalisering och kan balansera teknik med användarnas behov.
Vi ser gärna att du:
Har förmåga att bygga relationer och skapa engagemang Är lösningsorienterad och vågar utmana befintliga arbetssätt Är analytisk och kan identifiera förbättringsområden
Hos oss får du möjlighet att driva digital utveckling som gör verklig skillnad - både för verksamheterna och för dem vi är till för.
Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning inom systemvetenskap, IT, digitalisering eller motsvarande, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
- Goda kunskaper i processkartläggning
- Erfarenhet av projekt- och förändringsledning, gärna i en offentlig eller komplex organisation.
- Förmåga att översätta verksamhetsbehov till digitala lösningar
- Kommunikativ med förmåga att skapa engagemang och samarbeta med olika intressenter.
- Meriterande är erfarenhet av att arbeta med moderna digitala plattformar och verktyg, såsom M365, AI-lösningar, IoT eller liknande.
Övrig information och förmåner
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team, där du får möjligheten att bidra till och forma framtiden för vår digitala resa!
Intervjuer kommer att hållas 29/10, 3/11 samt 7/11.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
