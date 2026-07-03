Utvecklingsledare Arena Skog
Gröna Klustret Nuntorp ekonomisk förening / Organisationsutvecklarjobb / Vänersborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Vänersborg
2026-07-03
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Skogen myllrar av möjligheter. Är du den som ser dem?
Bli en del av Gröna Klustret och utveckla Arena Skog i Västra Götaland tillsammans med skogsägare, forskning och näringsliv.
Skogens betydelse för ekonomin, klimatet, den biologiska mångfalden och landsbygdens utveckling har aldrig varit större. Arena Skog är den neutrala mötesplatsen där skogsägare, forskning, näringsliv och offentlig sektor tillsammans utvecklar nya idéer, stärker innovationen och skapar nya möjligheter – alltid med skogsägaren i centrum.
Nu söker Gröna Klustret en utvecklingsledare som vill vara med och ta Arena Skog in i nästa fas.
Du blir en del av Gröna Klustrets kreativa och lärande team och får en nyckelroll i att utveckla Arena Skog tillsammans med våra samverkansparter.
Ditt uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för utveckling. Du behöver inte vara experten som har svar på alla skogliga frågor. Du kommer att bygga relationer, fånga upp behov, skapa möten mellan människor och organisationer och omsätta idéer till konkreta utvecklingsinsatser. I rollen blir du en brobyggare mellan skogsägare, företag, forskning och offentlig sektor.
Inledningsvis kommer ditt uppdrag att vara att representera Gröna Klustret operativt i Arena Skog 2.0 och i Interregprojektet Skog till Stol. Inom Arena Skog arbetar du tillsammans med kollegor från Gröna Klustret Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I Interregprojektet Skog till Stol ingår du i en arbetsgrupp med svenska och norska samverkansparter.
Men uppdraget slutar inte där.
Tillsammans med verksamhetschef och övriga kollegor kommer du också att vara med och utveckla Arena Skogs framtida arbetssätt och roll i den skogliga bioekonomin. Rollen formas därför i takt med att verksamheten utvecklas.
En viktig del av ditt arbete blir att skapa förtroende mellan människor med olika perspektiv och få utvecklingsprocesser att röra sig framåt.
Vi söker dig som
Har en god förståelse för svensk skogsnäring, känner dig hemma i den skogliga sektorn och har goda relationer där.
Du drivs av utveckling.
Du tycker om att skapa engagemang, bygga nätverk och få människor att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Du ser möjligheter där andra ser olika intressen och trivs i roller där du får skapa struktur även när vägen framåt inte är helt given.
Du har förmåga att lyssna, identifiera behov och omsätta dem till samarbeten, projekt och utvecklingsinitiativ.
Vi söker dig som har
eftergymnasial utbildning inom skog eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
god kunskap om svenskt skogsbruk och skogsägares förutsättningar
god förmåga att lyssna, fånga upp behov och, med ett coachande förhållningssätt, omsätta dem till utvecklingsidéer och samverkan
erfarenhet av att driva utvecklingsarbete, samverkansprocesser eller förändringsarbete
god förmåga att bygga relationer och skapa förtroende mellan olika aktörer
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
B-körkort och tillgång till egen bil
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete nära privata skogsägare eller skogsägarnära företag
kunskap om bioekonomi, cirkulär ekonomi, landsbygdsutveckling eller andra delar av de gröna näringarna
erfarenhet av projekt finansierade av exempelvis Interreg eller andra EU-program
goda kunskaper i engelska och gärna förståelse för norska
Som person tror vi att du
är nyfiken och initiativrik
har lätt för att skapa förtroende
är strukturerad och samtidigt anpassningsbar där det behövs
trivs med att utveckla både verksamheter och arbetssätt
tycker om att arbeta tillsammans med människor från olika organisationer och perspektiv.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Tjänsten omfattar inledningsvis 70 %, med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad i takt med att verksamheten utvecklas och ny finansiering tillkommer.
Projektanställning till 30 juni 2028, med ambition att verksamheten ska fortsätta utvecklas och att anställningen ska kunna förlängas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är i första hand Nuntorp, Brålanda.
Resor ingår i tjänsten.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Karin Stenlund, karin.stenlund@arenaskog.se
Tel 070-394 48 39
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 31 juli 2026 till karin.stenlund@arenaskog.se
Intervjuer sker löpande.
Läs mer
Läs gärna mer om:
Gröna Klustret www.gronaklustret.se
Arena Skog www.arenaskog.se
Open Wood www.openwood.se/skog-till-stol Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: karin.stenlund@arenaskog.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gröna Klustret Nuntorp ekonomisk förening
, https://gronaklustret.se/
Nuntorp 305 (visa karta
)
464 64 BRÅLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gröna Klustret Nuntorp ek fören Kontakt
Karin Stenlund karin.stenlund@arenaskog.se 070-394 48 39 Jobbnummer
9992256