Utvecklingsledare AI, analys och visualisering
Region Jönköpings län / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-06-30
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Qulturum, Region Jönköpings län
Vill du vara med när Region Jönköpings län stärker arbetet mot att bli en effektiv datadriven verksamhet? Vi gör en strategisk satsning och söker dig som vill vara med och leda arbetet med att skapa förutsättningarna för en modern, kunskaps- och datadriven region där fakta omsätts till handling.
Vi söker fyra utvecklingsledare med ansvar för datatransformering och datalagring, analys och visualisering, ledning, uppföljning och daglig styrning samt informationsstruktur. Tillsammans bildar ni ett team som utvecklar Region Jönköpings läns förmåga att arbeta datadrivet – från information och data till analys, beslut och kontinuerliga förbättringar.
Som utvecklingsledare för AI, analys och visualisering leder du utvecklingen av datadrivna arbetssätt och moderna beslutsstöd som stärker verksamhetens förmåga att fatta välgrundade beslut och skapa bättre resultat för invånare och verksamheter i Region Jönköpings län.
Rollen som utvecklingsledare för AI, analys och visualisering
Du har en nyckelroll i att utveckla Region Jönköpings läns förmåga att använda data som en strategisk resurs och skapa förutsättningar för ett datadrivet och kunskapsbaserat arbetssätt. I din roll utvecklar du metoder, arbetssätt och lösningar som gör det möjligt att analysera, följa upp och omsätta data till insikter som stärker styrning, verksamhetsutveckling och kontinuerliga förbättringar.
Vidare leder du utvecklingen inom dataförsörjning, analys, visualisering och beslutsstöd samt säkerställer att information är tillgänglig på ett säkert, tillförlitligt och användarvänligt sätt. I rollen ansvarar du för utveckling och förvaltning av indikatorer, nyckeltal, dashboards och rapporter samt etablerar gemensamma metoder för analys, visualisering och självbetjäningslösningar. Du bidrar också till användningen av AI och avancerad analys där det skapar verksamhetsnytta.
Uppdraget genomförs i nära samverkan med verksamheten och andra nyckelfunktioner. Du samordnar utvecklingsinsatser inom analys och visualisering och driver utvecklingen mot en mer datadriven organisation.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Region Jönköpings län är välkänd, både nationellt och internationellt, för sina starka resultat, sin stabilitet och sin förmåga att bedriva ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete. Organisationen präglas av hög kompetens, stort engagemang och en stark vilja att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.
Invånarperspektivet, med Esther och hennes närstående som vägledande utgångspunkt, genomsyrar arbetet och bidrar till att skapa värde för dem vi finns till för. Samverkan, tillit och ett gemensamt ansvarstagande är centrala delar av kulturen och utgör grunden för hur vi leder, utvecklar och driver verksamheten framåt. Allt arbete tar sin utgångspunkt i vår vision – "För ett bra liv i en attraktiv region!".
Mer om Region Jönköpings län: Välkommen till Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/)
Qulturum är RJLs centrala och gemensamma utvecklingsenhet som har till uppgift att stödja verksamheter internt, externt på lokal, nationell och internationell nivå. Qulturum är ett välkänt centrum med lång historik och högt renommé för utveckling av arbetssätt och nya metoder, samt stöd i strategiskt viktiga förbättringsområden och ledarskap. Qulturum stödjer strategisk verksamhetsutveckling inom samtliga Region Jönköping läns verksamhetsområden.Publiceringsdatum2026-06-30Profil
Vi söker dig som har akademisk examen inom exempelvis informationsvetenskap, systemvetenskap, statistik, ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant. Alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du har erfarenhet av att använda data som en strategisk resurs för verksamhetsutveckling och har arbetat med dataanalys, business intelligence, verksamhetsuppföljning eller informationsmodellering. Samt erfarenhet av att leda tvärfunktionella utvecklingsinitiativ och omsätta verksamhetens behov till datadrivna lösningar och beslutsstöd. Vidare har du god kunskap om databearbetning, analys, visualisering och moderna BI-verktyg samt förståelse för dataplattformar, dataarkitektur, metadata, datakvalitet och datastyrning.
Du har även kunskap om informationssäkerhet, relevanta regelverk och hur AI kan användas för att stärka analys, beslutsfattande och verksamhetsutveckling. Erfarenhet av att ta fram och genomföra strategier och utvecklingsplaner är en förutsättning.
Som person är du strategisk, självgående och resultatinriktad med förmåga att omsätta långsiktiga mål till konkreta resultat. Du är en tydlig och lyhörd samarbetspartner som bygger förtroendefulla relationer, skapar engagemang och driver utveckling i samverkan över organisatoriska gränser.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss kommer du att jobba i ett härligt och professionellt team, som använder utveckling, utbildning och forskning för att utveckla och förbättra verksamheten.
Du har också möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Peter Häyhänen, Utvecklingsdirektör Qulturum, 072-561 14 72. På grund av semesterperioder så kan svar komma att dröja.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-08-23. På grund av semestrar så kommer hanteringen av ansökningshandlingar att inledas först efter att ansökningstiden löpt ut. Vi har därför inte möjlighet att återkoppla innan dess. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R208/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9985968