Utvecklingsledare - länk mellan vård och digitala lösningar
Region Östergötland / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-02-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara en central aktör hur vårdens digitala stöd fungerar och bidra till att systemen ger bästa möjliga nytta för hälso- och sjukvården?
Hos oss får du en betydelsefull roll där du arbetar med att utforma, förbättra och anpassa Region Östergötlands informationssystem så att de stödjer Hälso- och sjukvårdens behov.
I ditt uppdrag företräder du vårdens perspektiv och fångar löpande upp behov, utmaningar och idéer från medarbetare i hälso- och sjukvården. Du analyserar och beskriver dessa behov, stöttar medarbetare, ger rådgivning kring arbetssätt och identifierar förbättringsmöjligheter i våra befintliga lösningar.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare är du vårdens representant i arbetet med regionens vårdinformations-system. Du arbetar både nära hälso- och sjukvården och Regionens IT enhet för att kontinuerligt fånga upp och beskriva behov, utmaningar och förbättringsförslag som rör användningen av våra system och applikationer. Genom dialog, analys och strukturerad behovsinhämtning bidrar du till att våra digitala stöd används på ett optimalt sätt i hälso- och sjukvården.
Arbetet innefattar rådgivning och support kring hur systemen används och hur funktioner kan nyttjas på bästa sätt. När frågor eller problem uppstår genomför du felsökning och samarbetar med kollegor och leverantörer för att identifiera orsaker och hitta lösningar. Du är delaktig i arbetet med att testa befintliga och nya funktioner ur ett användarperspektiv. Rollen innebär även att du utreder förutsättningar, konsekvenser och nyttor vid nya beställningar eller förbättrings-förslag från hälso- och sjukvården, och sammanställer dessa underlag för vidare hantering.
En del av uppdraget är att medverka i olika förbättrings- och införandeuppdrag. Det kan handla om att införa ny funktionalitet, eller att anpassa och justera redan befintliga lösningar så att de ännu bättre stödjer hälso- och sjukvårdens arbetssätt och krav. Vid införande av nya funktioner eller förändringar i befintliga är du en aktiv deltagare och bidrar i arbetet med att ta fram, uppdatera och underhålla utbildningar för olika målgrupper i hälso- och sjukvården.
Om dig
Du har en akademisk utbildning med goda kunskaper om vård och vårdprocesser eller motsvarande praktisk erfarenhet. Du har intresse för digitala lösningar och digital hälsa i vården. Du har erfarenhet av journalsystemet COSMIC och vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba och driva IT relaterade uppdrag inom den verksamhet du jobbar i idag. Det är meriterande om du har erfarenhet inom projektledning och/eller av att utbilda och informera. Du har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Du har en god förmåga att samarbeta med andra för att lösa uppgifter. Du har förmågan att prata med IT om vård och tvärtom. Du kommunicerar och dokumenterar inom ditt område på ett tydligt sätt och ser både helhet och detalj samt samband mellan hälso- och sjukvård och IT.
Du drivs av att arbeta med ständiga förbättringar för att nå god kvalitet och hög effektivitet. Du är målmedveten, arbetar självständigt och följer uppgjorda planer. Du är intresserad av ny kunskap, både inom verksamhetsområdet och för din egen kompetensutveckling.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Linköping eller Norrköping. Möjlighet till distansarbete finns.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Enheten för informationssystem Kontakt
Enhetschef Ann Rimås ann.rimas@regionostergotland.se 072-4638795 Jobbnummer
9718765