Utvecklingsinriktad Arbetsmarknadshandläggare
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret / Personaltjänstemannajobb / Vaggeryd Visa alla personaltjänstemannajobb i Vaggeryd
2025-09-25
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret i Vaggeryd
Arbetsmarknadsenheten är organiserad under Kommunstyrelsen och har uppdraget att driva och samordna arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd och integrationsfrågor. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att hjälpa personer som saknar fast förankring på arbetsmarknaden till självförsörjning och arbete och vi arbetar med individen i centrum. Som arbetsmarknadshandläggare har du nära samarbete med försörjningsstöd och integration för att effektivt stödja individen på vägen mot egen försörjning. Samverkan med näringsliv, Arbetsförmedlingen och kommunens förvaltningar är också centralt i utförandet av vårt uppdrag.
Arbetsmarknadsenheten verkar för inkludering i samhället oavsett kön, etnicitet, ålder och social bakgrund. Verksamheten ligger i Vaggeryds tätort med mycket goda pendlingsmöjligheter och vi delar även lokal med Arbetsförmedlingen.
Kommunens värdegrund "Tanke och omtanke, idéer blir till verklighet och alla har betydelse" är tydlig inom verksamheten. Här ger vi plats för att göra skillnad och det ska märkas i utförandet av vårt uppdrag!
Vi söker dig som vill bidra till arbetet på Arbetsmarknadsenheten med kunskap, idéer, engagemang och tro på människors inneboende förmåga till förändring! Ditt huvuduppdrag är att stödja människor till självförsörjning genom att tillsammans med individen göra en plan för vägen till arbete eller studier.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet som arbetsmarknadshandläggare innebär att stötta individer till självförsörjning genom att:
• Samordna arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser på individnivå
• I samråd med individen upprätta individuella genomförandeplaner och aktivt följa uppoch vara ett stöd i genomförandet
• Klargöra individernas förutsättningar för arbete/studier och behov av stöd
• Motivera individer till fortsatta studier eller arbete utifrån personens förutsättningar
• Planera och genomföra arbetsmarknadsinsatser för individer och grupper
• Samverka med andra aktörer utifrån individens behov av samordnat stöd
• Aktivt delta i verksamhetens utveckling av arbetsmetoder och rutiner.
Vi är i uppstartsfas av vårt ESF-projekt "Tillsammans - samlat stöd för hållbar försörjning" som vi under de kommande tre åren bedriver tillsammans med Gnosjö kommun. Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa individer med försörjningsstödsberoende som har en sammansatt problematik. Målet är att stärka deras förutsättningar att nå egen försörjning genom arbete eller utbildning. Du kommer ha en central roll i projektet, både i direktkontakt med projektdeltagare och i utvecklandet av nya och förbättrade arbetssätt. Arbetet i projektet kommer bedrivas i nära samverkan med verksamhetens ordinarie arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett lösningsfokuserat och relationsinriktat förhållningssätt. Tålamod och förståelse för komplexa livssituationer är en nödvändighet för att trivas med arbetet. Du behöver vara bekväm i att samtala med människor och ha en god samverkans kompetens, där du upprätthåller och utvecklar samverkan både internt och externt med ex. Arbetsförmedling och sjukvård. I ditt uppdrag ansvarar du för både deltagare och kommunens beredskapsanställda och du förväntas identifiera behov av och leda gruppverksamhet för de vi jobbar med. Som handläggare behöver du ha god förmåga att bygga relationer, lyssna och motivera till förändring. Du är trygg och har god förmåga att möta människor.I ditt arbete utgår du från verksamhetens uppdrag och värdegrund. Du ingår i ett team med projektledare, handläggare, arbetsledare i praktisk verksamhet och SE-coach, där ni stöttar och täcker upp för varandra. Vi jobbar med ständiga förbättringar på arbetsplatsen och du förväntas vara delaktig i utvecklingsarbetet där vi gör skillnad tillsammans!
Du är arbetsterapeut eller har annan relevant högskoleutbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet kräver hög grad av samverkan och nytänkande. Det innebär att du som person behöver vara både flexibel och bekväm i samarbete med kollegor och externa samverkansparter. Du är van att själv planera och organisera ditt arbete och du behöver ha god förmåga att självständigt skapa struktur i ditt arbete samt driva dina individärenden framåt. Du ska kunna utrycka dig väl på svenska i tal och skrift då tjänsten kräver dokumentation och hantering av våra digitala verksamhetssystem.Meriterande är kunskap om motiverande samtal (MI), Empowerment, NPF, BIP och Supported Employment samt kunskap om Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regelverk. Erfarenhet av arbete inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet, socialt behandlingsarbete och Arbetsförmedling är också meriterande.B-körkort är ett krav.Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522) Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Områdeschef Arbetsmarknad
Kristina Dahlqvist kristina.dahlqvist@vaggeryd.se 0393-678384 Jobbnummer
9525699