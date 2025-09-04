Utvecklingsingenjör till Globala TurnTime Technologies - Lund
TurnTime Technologies AB has for more than 35 years been the world's leading supplier of on-board cargo handling systems and offers efficient and sustainable systems for passenger and cargo aircraft. At our head office in Lund, Sweden with about 25 employees, we develop cargo handling systems for the transport of general cargo. Since 1986, we have delivered more than 4,000 cargo systems to about 40 airlines globally and are today the only global supplier of complete aircraft equipped systems that has approval to design, produce and carry out maintenance according to EASA regulations.
Utvecklingsingenjör till Globala TurnTime Technologies - Lund
Vill du förse flygvärlden med smarta lasthanteringssystem? Har du tidigare arbetat med flygteknik eller annat område inom Mekanisk/Mekatronisk konstruktion? På marknadsledande TurnTime Technologies, med HQ i Lund, får du möjligheten att arbeta med stora och globala flygbolag, flygplanstillverkare (Airbus, Boeing och Embraer) samt driva produktutveckling mot luftfartsmyndigheter (EASA, FAA). Du kommer till ett bolag med hög teknisk kompetens och mycket erfarenhet. Här arbetar man prestigelöst och värdesätter teamwork. Du blir del av ett härligt gäng på huvudkontoret i Lund. För rätt person finns stora möjligheter att vara med och påverka samt utveckla företaget.
Som Utvecklingsingenjör kommer du att arbeta med personer med hög kompetens och erfarenhet av branschen och företagets produkter. Tillsammans hanterar ni och driver komplexa tekniska projekt från planeringsstadiet, till genomförande och vidare till leverans, förvaltning och support. I rollen ingår utveckling/konstruktion, beräkning, testning och teknisk dokumentation.
Nu söker vi en person som trivs med att ta ansvar och gillar att driva aktiviteter på hög teknisk nivå.
I ditt ansvarsområde ingår:
Ta fram övergripande tekniska konceptlösningar, kvalificeringsförslag och driva igenom dessa.
Producera teknisk dokumentation, ex. kvalificeringsplaner, testplaner, konstruktions/ritningar.
Bidra med fördjupad teknisk kunskap i produktutvecklingsprojekt (inom exempelvis konstruktion/kravställning/validering/beräkningar.
Teknisk kundsupport vid återkoppling från kunder med system i drift.
Vara aktiv i att driva processförbättringar för R&D.
Vid behov bidra med Teknisk support on-site vid systeminstallationer.
Bakgrund
Vi söker dig som är utbildad Civil-/Högskoleingenjör med gedigen erfarenhet av mekanisk konstruktion, gärna med kunskaper inom beräkning. Meriterande om du har erfarenhet inom Flygteknisk utveckling/dokumentation, arbetat med maskindirektivet och har erfarenhet av SolidWorks. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med material som kompositer eller aluminium. Som person är du analytisk och prestigelös.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Start enligt överenskommelse. Placering på huvudkontoret i Lund. Resor kan förekomma till viss del i tjänsten.
I denna rekrytering samarbetar TurnTime med Standby Workteam. Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen med din ansökan snarast. För mer information om tjänsten kontakta gärna Lars Olsson, Standby Workteam, på 0721-65 18 09.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
