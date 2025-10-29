Utvecklingsingenjör till försvarsindustrin
Krets Consulting Group AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2025-10-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krets Consulting Group AB i Örebro
, Arboga
, Karlskoga
, Västerås
, Jönköping
eller i hela Sverige
Sammanfattning Som utvecklingsingenjör kommer du arbeta med design och utveckling vilket innebär att du följer produkter genom hela kedjan, från idé till färdig produkt.Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Du kommer bland annat genomföra verifiering och kvalificeringsprov i både labb och fältmiljö, vilket gör att ditt arbete kommer vara omväxlande. Dokumentation, kravskrivning och kravuppfyllnad är också en viktig del av arbetet. Sektionen som du har möjlighet att ingå i ansvarar för både nyutveckling och förvaltning inom teknikområdet och arbetar inom de flesta av företagets produktområden.
Arbetet präglas av att ta ansvar och driva dina åtaganden, vilket också ger friheten att planera ditt eget arbete. Det finns goda möjligheter att utveckla nya kompetenser då det inte kan förväntas att du har förkunskaper inom området.
KompetenskravVi tror att du är civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning mot maskinteknik, teknisk fysik eller har en utbildning/erfarenhet som bedöms relevant. Du har erfarenhet av konstruktion i något 3D-verktyg. Erfarenhet av konstruktions- och/eller systemingenjörsarbete är meriterande. Du har god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, i både tal och skrift. Övrig information
Plats: Karlskoga Tjänsten är ett konsultuppdrag och innebär en anställning hos oss på Krets.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krets Consulting Group AB
(org.nr 559145-1074), https://www.krets.nu/ Arbetsplats
Krets Consulting Group Kontakt
Alexander Norberg alexander@krets.nu 0702926229 Jobbnummer
9580593