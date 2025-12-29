Utvecklingsingenjör till Acetec
2025-12-29
Utvecklingsingenjör till Acetec - här kommer du få arbeta från idé till färdig produktPubliceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Acetec fortsätter växa och söker nu en Utvecklingsingenjör som vill vara med och skapa nästa generations ventilations- och avfuktningslösningar. Här får du möjligheten att arbeta i hela utvecklingskedjan - från idé, research och konstruktionsarbete till prototyper, tester och produktionsanpassning.
I rollen ansvarar du för att utveckla produkter och komponenter inom ventilation och avfuktning. Du arbetar i SolidWorks/3D-CAD med plåt, mekanik och produktionsnära konstruktioner. Du gör beräkningar, verifierar luftflöden, ljudnivåer och strömförbrukning samt säkerställer att produkterna är redo för tillverkning och uppfyller marknadens certfieringskrav.
Du kommer att arbeta nära produktionen med moderna robotar, bockmaskiner och stansmaskiner ger stora möjligheter att snabbt gå från ritning till prototyp. Rollen innebär flera parallella projekt i olika faser - perfekt för dig som trivs med att växla mellan innovation, praktiskt testarbete och strukturerad produktutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckla produkter och lösningar inom ventilation och avfuktning
• Konstruktion i 3D-CAD (SolidWorks) - främst tunnplåt, komponentplacering och produktionsanpassning
• Ta fram prototyper, ritningar, testunderlag.
• Genomföra mätningar och verifiera teknisk data (Ex. luftflöde, ljud, akustik, energi)
• Arbeta med CE-krav och branschstandarder
• Samverka med produktion, inköp, ekonomi och leverantörer
• Genomföra research och jobba med nya tekniker, t.ex. flödessimuleringar och termisk simulering
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund inom maskinteknik, produktutveckling eller liknande - och som brinner för att skapa smarta, genomtänkta produkter. Du känner dig trygg i 3D-CAD och är van att tänka både kreativt och analytiskt.
För att trivas i rollen behöver du vara nyfiken, modig och vilja vara del av en verksamhet där man testar, lär och förbättrar tillsammans. Du är prestigelös och uppskattar ett nära samarbete med produktion och andra funktioner.
Vi tror att du har:
• Akademisk examen inom Mekanik/teknisk design eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Goda kunskaper i SolidWorks/3D-CAD
• Erfarenhet av produktutveckling eller mekanisk konstruktion
• Intresse för att arbeta praktiskt med prototyper, testning och verifiering
Meriterande:
• Erfarenhet av konstruktion i tunnplåt, stansning och bockning
• Elkunskap inom styr- och kraftelektronik (400V, givare, motorer, fläktar)
• Erfarenhet av PLC/reglerteknik och enkel programmering
• Kunskap inom akustik, luftflöden, värmeväxlare
Om Acetec
Acetec är ett svenskt teknikbolag med 45 medarbetare som utvecklar och producerar ventilations- och avfuktningslösningar med hög energieffektivitet. Här arbetar produktutveckling, ekonomi och produktion nära varandra där alla bidrar till helheten och vår fortsatta framgång.
Produktionen är modern och teknikdriven med robotar, stansmaskiner och bockrobotar - en miljö där du snabbt kan se dina idéer bli verklighet. Acetec är ett företag för dig som vill arbeta hands-on, påverka tekniska beslut och vara med och skapa framtidens produkter.Övrig information
Placering: Älvsbyn (Fungerar att arbeta delvis på distans beroende status i projekt), Acetec ser över möjligheter till ett framtida kontor i Luleå.
Urval sker löpande och vi ser fram emot att höra mer om dig, rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-01-04. I denna process samarbetar vi med John Bergmark på Culpeo People and Culture.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559371-2655) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Culpeo People & Culture Partner Jobbnummer
9664625