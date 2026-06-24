Utvecklingsingenjör till Absolicon
Poolia AB / Maskiningenjörsjobb / Härnösand Visa alla maskiningenjörsjobb i Härnösand
2026-06-24
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Vill du arbeta i en internationell miljö där forskning, teknik och praktiskt genomförande möts? Absolicon söker nu en utvecklingsingenjör som vill vara med och driva utvecklings- och forskningsprojekt inom framtidens energisystem.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som utvecklingsingenjör kommer du att vara involverad i flera av Absolicons pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom solenergi. När vi säljer solvärmefält till industrier och städer arbetar vi tillsammans med ingenjörsföretag och underleverantörer för att leverera solvärmelösningar. I våra EU-projekt arbetar du tillsammans med europeiska forskare vid olika universitet där du representerar Absolicon. En viktig del av arbetet är att säkerställa att projektaktiviteter planeras, genomförs och följs upp.
På Absolicon arbetar du i ett stort team där du som ingenjör får ett stort eget ansvar. Arbetet på kontoret i Härnösand eller på distans varvas med resor till installationer och partners. Rollen är varierad och kombinerar projektledning, tekniskt arbete och praktiskt genomförande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Driva Absolicons forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med partners med målet att ändra världens energiförsörjning.
• Planera, följa upp och säkerställa att projekt levererar enligt uppsatta mål och tidplaner.
• Arbeta med teknisk dokumentation och ritningshantering.
• Medverka i testning och verifiering av solenergisystem.
• Delta i interna utvecklingsprojekt för att sänka kostnaderna och höja prestandan för solvärmefält.
• Stödja installation, driftsättning och service av anläggningar vid behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom exempelvis energi, maskinteknik eller ett närliggande område. Du har förståelse för energisystem, termodynamik eller industriella processer och är van att arbeta med teknisk dokumentation och ritningar. Du trivs i en föränderlig miljö där du får ta stort eget ansvar, driva arbetet framåt och hugga in där det behövs.
Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och nyfiken på att ta dig an nya utmaningar. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och att du kan kommunicera obehindrat på engelska. Erfarenhet av projektledning, utvecklingsprojekt eller forskningssamarbeten är meriterande.
Vad erbjuder Absolicon?
Hos Absolicon får du en varierad roll i ett teknikintensivt bolag där du arbetar nära både forskning, utveckling och kommersiella projekt. Du blir en del av en verksamhet där nya idéer omsätts till praktiska lösningar och där du får möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med företaget.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Absolicon med Poolia. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Sofie Cardegren, sofie.cardegren@poolia.se
.
Om verksamheten
Absolicon med 14 anställda är noterat på Spotlight stock market och har 5500 aktieägare. Bolaget utvecklar och levererar solvärmesystem för industri och fjärrvärme baserat på egen patenterad solfångarteknik. Efter förvärvet nyligen av finska Savosolar är Absolicon en av Europas ledande aktörer inom storskalig solvärme för industrier och städer. Absolicons lösningar används för att skapa kostnadseffektiva och hållbara värmesystem där solvärme kombineras med andra energikällor och energilagring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Esplanaden 10 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Sofie Cardegren sofie.cardegren@poolia.se 073-344 71 76 Jobbnummer
9978007