Utvecklingsingenjör/Specialist skyddsteknik - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Elektronikjobb / Eskilstuna Visa alla elektronikjobb i Eskilstuna
2026-06-18
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Vill du arbeta med att utveckla skyddsprodukter genom hela produktens livscykel? Vi erbjuder intressanta utvecklingsprojekt inom tekniskt skydd. Om du är redo för nästa utmaning och vill ha ett jobb som verkligen betyder något där du samtidigt får bidra till en samhällsviktig verksamhet - Sök tjänsten redan idag!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har – ett tryggt och fritt Sverige.
Din arbetsplats - en myndighet som utvecklas och växer
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet, som är i stark tillväxt. Ett av våra huvuduppdrag är att utveckla den fortifikatoriska kompetensen för totalförsvaret. Enheten Teknik och Utveckling av Fortifikation och Fastigheter (TUFF) ansvarar för fortifikatoriskt skydd och består av fem grupper; Program, Teknisk försörjning, Produktutveckling, Anläggning och fastighet samt Skyddsutveckling med totalt cirka 65 medarbetare i olika specialistroller.
Skyddsutvecklingsgruppen med åtta medarbetare ansvarar för att utveckla skyddstekniska lösningar för totalförsvaret samt ge tekniskt stöd och utbildning. Inom gruppen finns utvecklingsingenjörer och specialister inom fysiskt skydd, UAS/UAV samt signaturanpassning.
Som utvecklingsingenjör/specialist i den nybildade gruppen blir du en del av expertkompetensen inom skyddsprodukter, skyddstekniska lösningar, lås och teknisk bevakning.
Arbetsuppgifterna är som följer:
delta i eller leda utvecklingsprojekt med inriktning byggnader och anläggningar,
ge stöd till projektledare vid ny-, till- och ombyggnad av anläggningar samt även ge stöd till förvaltningen av dessa fastigheter,
både stötta och utbilda andra myndigheter inom totalförsvaret samt
att du får ingå i nationella och internationella nätverk.
Resor som går att planera ingår i tjänsten och placeringsorten är Eskilstuna.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör med relevant inriktning exempelvis teknik, fysik eller säkerhet och skydd. Alternativt har du annan utbildning som arbetsgivaren anser relevant. Det är krav att du har tidigare erfarenhet av arbete i tekniska projekt.
För rollen krävs också goda kunskaper i svenska och engelska. Du är van att använda Office-paketet samt har god administrativ förmåga. Då det i tjänsten förekommer resor krävs körkort-klass B. Svensk medborgare är ett krav.
Det är meriterande med erfarenhet av:
området fysiskt skydd, skyddsteknik eller närliggande kompetensområde (exempelvis tillträdes-, beskjutnings- och explosionsskydd),
ta fram och vidmakthålla teknisk dokumentation,
kunskap inom prov- och verifieringsverksamhet,
fortifikation eller arbete med Försvarsmakten eller försvarsområdet,
området teknisk bevakning (larm, passage system eller kameraövervakning).
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 10 augusti 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Emil Eriksson, 010- 44 45 209 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010-44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2624/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se
Kungsgatan 43 (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9969735