Utvecklingsingenjör Pressteknik/ämnestillverkning
Aktiebolaget Sandvik Coromant / Maskiningenjörsjobb / Östhammar Visa alla maskiningenjörsjobb i Östhammar
2026-07-06
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiebolaget Sandvik Coromant i Östhammar
, Sandviken
, Stockholm
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens produktion – nära maskinerna, processerna och människorna som får dem att fungera? Hos oss på Sandvik Coromant i Gimo kliver du in i en roll där du får kombinera praktiskt arbete i produktionen med analys, utveckling och samarbete i ett engagerat team.
Här får du arbeta i en miljö där teknik, innovation och människor utvecklas tillsammans, samtidigt som du får möjlighet att växa genom ansvar, projekt och nya tekniska utmaningar.
Om ditt jobb
I rollen som ingenjör inom ämnestillverkning arbetar du nära våra produktionsprocesser och maskiner som påverkar produktens egenskaper och kvalitet. Arbetet är varierat och självständigt, med stort utrymme att påverka hur vi utvecklar metoder, processflöden och tekniska lösningar. Du samarbetar dagligen med produktionspersonal, tekniker och andra ingenjörer, och deltar i både förbättringsarbete och produktutvecklingsprojekt.
I ditt ansvar ingår att:
Analysera hur maskiner och processer påverkar produktkvalitet och produktegenskaper
Optimera processflöden för ökad effektivitet och stabilitet
Arbeta med metod- och teknikutveckling inom pressning och skärande bearbetning
Stötta produktionen med teknisk problemlösning
Delta i produktprojekt för industrialisering av nya produkter
Driva förbättringsprojekt som skapar konkret nytta i vardagen
Placering och flexibilitet
Tjänsten är placerad i Gimo.
Din bakgrund och personlighet
Vi söker dig som har en förståelse för produktionsmiljöns krav på kvalitet, effektivitet och säkerhet. För att lyckas i rollen har du en examen inom maskinteknik, teknisk fysik eller annat närliggande ingenjörsområde samt kommunicerar obehindrat på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Industriell produktion där maskiner och processer påverkar produktkvalitet
Maskinbearbetning, exempelvis pressning eller skärande bearbetning
Förbättrings- eller utvecklingsprojekt inom produktion eller processteknik
Samarbete med andra ingenjörer och tekniker i produktionsnära miljöer
Engelska i tal och skrift
Nyfikenhet driver dig framåt och du gillar att sätta dig in i nya tekniska utmaningar. Med ett strukturerat arbetssätt och eget initiativ tar du ansvar för att arbetet utförs säkert och effektivt. Samarbete är en självklarhet för dig, och du bidrar aktivt till teamets gemensamma mål samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt.
Om ditt nya team
Du blir en del av ett team med tekniker och ingenjörer som tillsammans utvecklar produktionen och industrialiserar ny teknik inom ämnestillverkning. Kulturen präglas av samarbete, kunskapsutbyte och vilja att testa nytt. Vi lägger stor vikt vid en bra introduktion och ger dig stöd att växa in i rollen, ta ansvar och successivt driva egna initiativ.
Nyfiken på Sandvik Coromant i Gimo?
Gimo är en pärla i Östhammars kommun med lång kuststräcka, vacker skärgård, genuin landsbygd och pendlingsavstånd till Uppsala. Vår produktionsenhet har blivit utsedd till en av världens moderna och här jobbar cirka 1200 anställda med tillverkning av marknadsledande produkter inom skärande metallbearbetning. Utveckling finns i vårt DNA och vi är stolta över att skapa och dela med oss av banbrytande lösningar som formar framtidens tillverkning. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre omgivning för alla. Vill du läsa mer om oss kan du besöka vår hemsida.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Harald Eriksson, rekryterande chef, harald.eriksson@sandvik.com
.
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.
Fackliga kontaktpersoner:
Roger Jansson, Unionen, 0173-844 31
Henrik Eriksson, Akademikerföreningen, 070-304 88 29
Peter Olsson-Andrée, Ledarna, 070-222 48 55
Peter Svedin, IF Metall, 073-028 54 38
Ansvarig rekryterare: Gustaf Sjögren
Hur du ansöker
Skicka in din ansökan senast 5e Augusti, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0093249.
På Sandvik värdesätter vi en hälsosam balans mellan arbete och fritid, och på grund av sommarsemestrar kan vi ha något längre svarsfrekvens.
Vi strävar efter en öppen och rättvis rekryteringsprocess och använder olika verktyg för att säkerställa en objektiv bedömning. Senare i processen kan du bli inbjuden att genomföra ett personlighets- och logiktest.
För frågor angående rekryteringsprocessen, kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
.
Sandvik Coromant är en del av Sandvik-koncernen och världsledande leverantör av verktyg, verktygssystem, service och know-how till metallbearbetningsindustrin. Genom nära samarbete med universitet och högskolor, omfattande investeringar i forskning och utveckling och starka partnerskap med våra kunder skapar vi unika innovationer och sätter nya produktivitetsstandarder. Sandvik Coromant äger över 1700 patent världen över, sysselsätter omkring 8000 anställda och finns representerat i 150 länder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Sandvik Coromant
(org.nr 556234-6865)
Coromantvägen 1 (visa karta
)
747 44 GIMO Arbetsplats
Sandvik Coromant AB - Gimo Jobbnummer
9993750