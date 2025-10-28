Utvecklingsingenjör Mekanik Till Termo Kyl

I den här rollen får du kombinera din tekniska kompetens med kreativ problemlösning och vara med från idé till färdig teknisk lösning. Här blir du en del av ett innovativt företag med en familjär kultur som bygger på samarbete, långsiktighet och en genuin teknisk nyfikenhet.
DIN VARDAG
Som utvecklingsingenjör inom mekanik blir du en nyckelperson i utvecklingen av specialanpassade kylsystem för våra kunder inom exempelvis industri och offentlig sektor. Du kombinerar mekanisk konstruktion med tekniskt ansvar för design, dimensionering och utveckling - med fokus på energieffektivitet, hållbarhet och funktion.
I rollen får du arbeta brett inom produktutveckling, mekanik, industriella system samt styr- och reglerteknik. Du deltar aktivt i olika projekt och samarbetar nära med kollegor, kunder, partners och underleverantörer för att skapa innovativa och driftsäkra kylsystem.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram 3D-modeller och detaljritningar i CAD-verktyg.
Genomföra tekniska beräkningar och dimensionering (hållfasthet, materialval, flöden).
Delta i utvecklingen av nya koncept och kundanpassade lösningar.
Säkerställa att konstruktioner är tillverkningsbara och optimerade för produktion.
Arbeta med exempelvis sensorer för flöde och temperatur samt styrsystem.
Upprätta teknisk dokumentation.
Stötta tekniker vid montering och testning.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera teknik, kreativitet och samarbete. Du är noggrann och analytisk, men också nyfiken och lösningsorienterad - med en drivkraft att hitta smarta och hållbara lösningar på tekniska utmaningar. Som person är du vidare en hjälpsam lagspelare och har en god kommunikativ förmåga.
Du har troligen en ingenjörsutbildning inom maskinteknik, mekanik eller mekatronik samt erfarenhet av mekanisk konstruktion. Erfarenhet av kylsystem är meriterande. Du behärskar CAD-verktyg som SolidWorks, Inventor eller liknande och har god förståelse för hållfasthets- och materiallära samt tillverkningsprocesser. Du har även intresse för styr- och reglerteknik och trivs med att kombinera konstruktionsarbete med praktiskt arbete nära produktionen. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Erfarenhet av produktutveckling och konceptframtagning är meriterande.
VILL DU VETA MER?
Vi samarbetar med Nexer Recruit i denna rekrytering. Kontakta gärna rekryteringskonsult Jenny Nilsson på jenny.nilsson@nexergroup.com
/ 070 301 82 79 för mer information om tjänsten. Vi ser fram emot att höra från dig!
OM TERMO KYL
Termo Kyl tillhandahåller funktionella, långsiktiga och hållbara lösningar inom kyla. Vi ingår i Nordic Climate Group AB som består av ledande kylföretag i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Nederländerna med målsättningen att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar. Vi har i 70 år vuxit oss starka på våra tre grundläggande verksamheter: kyl- och frysutrustningar, komfortkyla och specialapplikationer. Vi har en kultur präglad av engagemang, gemenskap och respekt. Hos oss är människorna kärnan i verksamheten - varje medarbetare har en viktig roll, och tillsammans driver vi utvecklingen framåt. Mer om oss på www.termokyl.se. Ersättning
