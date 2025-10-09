Utvecklingsingenjör med inriktning mätteknik
2025-10-09
Vår verksamhet är i ett expansivt skede och söker med anledning av det en erfaren ingenjör som primärt skall jobba som mätingenjör hos oss på verifieringssektionen inom Ground Combats utvecklingsenhet.
Din roll
Följande primära arbetsuppgifter ingår:
*
identifiera projektens mätbehov och realisera dessa i samband med provuppdrag
*
identifiera och genomföra mätuppställning
*
genomföra mätdatainsamling av externa sensorer
• på sikt genomföra utvärdering/analys av mätdata
Dessutom ingår också följande arbetsuppgifter:
*
genomförande av verifiering, delsystemutprovning och systemutprovning
*
genomförande av utvecklingsprovning, t.ex skjutprovning och miljöprovning
*
provledning
Arbetet genomförs till viss del utomhus. Publiceringsdatum2025-10-09Profil
Vi ser gärna att någon av dessa områden passar in i din profil:
*
Du är en erfaren och praktisk lagd ingenjör, gärna med kunskaper inom några av dessa områden: elektronik, mekanik, mätteknik eller utvecklingsprovning.
Civilingenjör, högskoleingenjör eller gymnasieingenjör med erfarenhet värderas lika!
För att lyckas i tjänsten måste du:
*
Ha en god analytisk förmåga
*
Kunna arbeta metodisk och vara noggrann
*
Vara utåtriktad och kan uttrycka dig verbalt och skriftligt på både svenska och engelska
*
Vara bekväm med att ha en ledande/drivande roll
*
Vara van att ta egna initiativ
*
Tycka om att jobba med omväxlande arbetsuppgifter såväl enskilt som i grupp
Det är meriterande om du har erfarenhet av verifiering och/eller systemtest.
Din arbetsplats och ditt kontor är placerat i Karlskoga på Dammbrokontoret. Tjänsten kan medföra resor både nationellt och internationellt. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
