Utvecklingsingenjör med energiinriktning
Westerkaela AB / Maskiningenjörsjobb / Krokom Visa alla maskiningenjörsjobb i Krokom
2026-07-15
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Westerkaela AB i Krokom
Om din högsta dröm är en traineetjänst på ett större företag så kan du sluta läsa här. Denna tjänst är för en person som trivs att arbeta i en liten organisation med begränsade resurser. Istället finns stor flexibilitet och möjlighet att påverka utvecklingen.
Företaget har som mest bestått av fyra personer + inhyrda. Nu sker en nystart med nya affärsområden och denna tjänst blir då nr 2 in i företaget (+ inhyrda). Typ av ingenjör kan variera det viktiga är att du som person är beredd att utvecklas inom olika områden. Då det finns ett utvecklingsprojekt inom energi (närvärme) ses dock detta som prioriterat.
Huvudsakliga tilltänkta arbetsuppgifter:
Utveckling av företagets affärsidé inom närvärme, inklusive arbete med företagets egen testanläggning
Försäljning av externa produkter där Westerkaela AB har agentur. Kan även medföra utveckling av en serviceverkstad för dessa produkter om detta passar dig.
Eventuella uppdrag inom företagets konsultverksamhet riktad mot främst kraftindustrin.
Sökt profil
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och har ett starkt affärsintresse. Du är självgående, initiativrik och har förmåga att kombinera teknik med kundorienterat arbete.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsutbildning inom energi eller närliggande område
Erfarenhet eller intresse av att sälja tekniska system
Intresse av att också arbeta praktiskt med kundprojekt och den nödvändiga utvecklingen av företaget som krävs för att nå framgång i de nya affärsinriktningarna
Formella krav
B-körkort
Utdrag ur belastningsregister krävs i samband med arbetsintervju, då företagets konsultverksamhet riktar sig mot samhällsviktig infrastruktur. Eventuella punkter kan behöva godkännande från tredje part.
Flytande svenska och åtminstone lagom bra engelska
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande roll i ett växande företag
Möjlighet att påverka och utveckla nya affärsområden
Observera 1: Vi har övervägt men valt att ej använda oss av rekryteringstjänster till denna annons och ber därför att ej bli kontaktad gällande detta.
Observera 2: Hemsidan innehåller enbart information om de konsulttjänster som företaget säljer i dagsläget.
Tjänsten tillsätts löpande och därmed kan annonsen bli inaktuell innan ansökningstiden har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
E-post: per.perttu@westerkaela.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westerkaela AB
(org.nr 559039-3871) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Per Perttu per.perttu@westerkaela.com 0640-62842 Jobbnummer
10003889