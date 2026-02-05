Utvecklingsingenjör med elkunskap
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som utvecklingsingenjör med elkunskap kommer en stor del av dina arbetsuppgifter att inbegripa förbättring och optimering av vår befintliga test- och underhållsutrustning. Du kommer också att vara med och utveckla ny utrustning samt delta i implementeringsprocessen. I denna roll kommer du att samarbeta nära med alla stödfunktioner för att säkerställa en optimal driftsättning och ett bra underhållsflöde inom verksamheten.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
* Delta och driva utvecklingsprojekt där fastställande av krav, design, realisation, verifiering och driftsättning ingår.
* Utveckling och underhåll av PLC-program, design av elsystem och implementering av säkerhetssystem samt konfigurering och stöd vid kalibrering av mätsystem.
* Övervakning av befintliga installationer samt felsökning och identifiering av behov av justeringar/modifikationer
* Dokumentation av tekniska analyser, säkerhetsbedömningar, handhavandebeskrivningar och designgranskningar
Utöver detta pågår ett arbete med att utveckla våra processer och arbetsrutiner, där vi ser stora möjligheter att vara med att påverka vår struktur och våra arbetssätt. Arbetet bedrivs både självständigt och i samarbete med andra och erbjuder stora möjligheter till variation och utveckling, både teoretiskt och praktiskt.
Resor i tjänsten kan förekomma, både inom och utanför Sverige.
Vi söker dig som inte är räds att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och har en god förmåga att strukturera ditt arbete och driva processer, både på egen hand och tillsammans med andra. Du samarbetar på ett prestigelöst och flexibelt sätt och är beredd att stötta dina kollegor i deras arbete. Du gillar att lösa tekniska problem och besitter en god förmåga att kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter.
För att lyckas i rollen tror vi du har:
* En eftergymnasial utbildning inom elteknik eller motsvarande, alternativt några års arbetslivserfarenhet av liknande arbeten
* Tidigare erfarenhet av en teknisk tjänst där du arbetat med dokumentation och/eller underhållsarbete
* Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då arbetet inkluderar dokumentation på både engelska och svenska.
* Erfarenhet av ritningsunderlag.
* Meriterande med kunskaper inom PLC-system, LabVIEW samt MPS-systemet IFS
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 23 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
