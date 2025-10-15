Utvecklingsingenjör inom teknik och digitala system
2025-10-15
Vill du arbeta i en teknisk miljö där digitala verktyg och data driver innovation? Vi söker en utvecklingsingenjör som vill bidra till utvecklingen av framtidens produkter och system där teknik, analys och IT möts.
I rollen som utvecklingsingenjör arbetar du i gränslandet mellan konstruktion, simulering och digitalisering. Du blir en del av projekt som utvecklar nya lösningar inom energi, industri och tillverkning, där moderna verktyg och system används för att förbättra prestanda, hållbarhet och kvalitet.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Du deltar i hela utvecklingskedjan, från idé till färdig produkt. Arbetet är varierande och kombinerar tekniskt kunnande med digitala arbetssätt.
Du ansvarar bland annat för att:
utveckla och förbättra tekniska lösningar inom konstruktion, el- eller mekanikområdet
arbeta i CAD- och simuleringsverktyg samt bidra till digitala prototyper och test
analysera data och verifiera designval med hjälp av moderna analysverktyg
samarbeta med utvecklings- och produktionsteam kring system, gränssnitt och dokumentation
bidra till ständiga förbättringar i processer, metoder och verktyg Profil
Rollen passar dig som trivs i tekniska miljöer men också har intresse för hur digitala verktyg och system kan effektivisera utvecklingsarbetet.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande
Minst tre års erfarenhet av produkt- eller systemutveckling
Erfarenhet av CAD-, PLM- eller simuleringsverktyg som NX, Teamcenter, COMOS eller liknande
Intresse för digitalisering, dataanalys eller modellbaserad utveckling
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du nyfiken, analytisk och noggrann. Du gillar att lösa problem och samarbeta med kollegor från olika teknikområden.
Om uppdraget
Tjänsten är ett konsultuppdrag med placering hos en ledande aktör inom teknik- och industrisektorn i Finspång. Du blir en del av ett utvecklingsteam där teknik, digitalisering och hållbarhet står i centrum.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Arbetsplats
Eccera Professionals AB Kontakt
Era Zylfijaj era.zylfijaj@eccera.com Jobbnummer
9558504