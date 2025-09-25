Utvecklingsingenjör inom reparation till Axis Communications
2025-09-25
Vill du vara med och optimera reparationsprocesser för högteknologiska produkter? Vill du jobba med elektronisk design, testning och reparation? Då har du nu chansen i en roll med breda kontaktytor i organisationen på Axis Communications i Lund!
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i att optimera reparationsprocesserna i R&D-projekt inom Reverse Supply Chain, från start till mål. Du kommer att arbeta nära RMA-partners samt Axis interna team för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i reparationsarbetet. Rollen innebär både teknisk support, felsökning och deltagande i produktutvecklingsprojekt, där du kommer ha breda samarbeten internt.
Ett viktigt ansvar i rollen blir att stötta RMA-partners för att säkerställa dess tillgång till reparationsmanualer, reparationsdelar, felsökningsmanualer och tillhörande testsystem samt fixturer. Därmed söker vi dig som är nyfiken, har driv för rollen och är bekväm med praktiskt arbete.
Du erbjuds
Axis erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjlighet att påverka och förbättra processerna. Du får arbeta med avancerad teknik och kompetenta kollegor i en prestigelös miljö.
• Ett givande konsultuppdrag på Academic Work, med god långsiktighet i rollen hos Axis Communications
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ansvara för att analysera, förbättra och dokumentera reparationsprocesser samt att koordinera åtgärder med olika intressenter för att säkerställa kostnadseffektiva och tidsmässigt optimerade lösningar för underhåll och reparation av våra produkter.
• Delta i produktutvecklingsprojekt för att säkerställa reparerbarhet
• Arbeta med RMA-partners för att säkerställa deras test och kalibrering
• Vara teknisk support för partners och leverantörer samt erbjuda utbildning när det är nödvändigt
• Utveckla och underhålla reparationsmanualer och instruktioner
• Analysera reparationsdata för att identifiera förbättringsområden och fatta beslut om kostnadseffektiva reparationer samt inköp av reparationsdelar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en uttagen högskoleexamen inom exempelvis elektronik eller liknande område
• Har förståelse för elektronik, testning eller reparation
• Har intresse och förmåga att felsöka och identifiera problem i elektroniska system
• Har goda datorkunskaper
• Har god kommunikationsförmåga på engelska, önskvärt gärna även svenska
• Har möjlighet att resa i tjänsten, då detta förekommer. Cirka 10-15 dagar årligen.
Det är meriterande om du har
• Praktisk erfarenhet av produktion och reparation av elektronikkomponenter
• Erfarenhet av projektarbete
• Kunskap inom databaser och dataanalys
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Om du är nyfiken och vill läsa mer om Axis Communications kan du göra det här! Varaktighet, arbetstid, etc.
