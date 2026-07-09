Utvecklingsingenjör inom mjukvara!
Syntronic Aktiebolag / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2026-07-09
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Bli en del av oss på Syntronic i Gävle!
Vi söker utvecklingsingenjörer inom mjukvara.
Visst är du lika taggad som vi är på att programmera och utveckla framtidens absolut häftigaste teknik? Välkommen med din ansökan!
Som utvecklingsingenjör inom mjukvara på Syntronic kan du bland annat få arbeta med:
Arbeta med produktnära systemutveckling samt utveckling av elektronik, mjukvara och systemintegration
Arbeta med allt från applikationsutveckling till större system inom test
Utveckla mjukvara med inriktning mot inbyggda system
Arbeta tillsammans med kollegor, kunder, underleverantörer, både nationellt och internationellt
Arbeta med enklare simulering med hjälp av mjukvara, såsom Matlab samt programmering i C/C++
Vi söker utvecklingsingenjörer inom mjukvara som:
Är examinerad från Elektro, Data, IT, Teknisk fysik eller motsvarande
Har kunskap inom något av följande programmeringsspråk: C, C++, Java, Python, C# etc.
Kan kommunicera flytande på svenska och engelska i tal och skrift, är viktigt i många av våra kundprojekt
Att vi är ett team är vår styrka och därför ser vi att du arbetar på plats hos oss i Gävle, de dagar du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!Publiceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
Observera att denna tjänst planeras att tillsättas efter sommaren.
Rekryteringsteamet är obemannat under vecka 29–30. Utöver dessa veckor sker urval löpande, och kandidater som matchar kravprofilen kommer att kontaktas för en inledande telefonavstämning. Information om detta skickas via e-post.
På grund av semestertider kommer den fortsatta rekryteringsprocessen, inklusive ev intervjuer med rekryterande chef, att påbörjas i augusti.
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 20/8. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8048340-2095378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic Aktiebolag
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Utmarksvägen 33 (visa karta
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802 91 GÄVLE Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9998663