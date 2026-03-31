Utvecklingsingenjör inom livslängdsteknik
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din Roll
Sektionen för livslängdteknik består idag av 11 medarbetare som, inom utvecklingsorganisationen, arbetar med materialtekniska frågeställningar och provning utifrån ett livslängdsperspektiv. Detta innefattar bland annat provning av olika material, också explosivämnen, för att analysera deras åldringsegenskaper samt att undersöka deras förenlighet med andra material. Karakteristiskt för sektionen är att medarbetarna arbetar med många olika produkter vilket innebär stor variation i arbetsuppgifter.
Din roll blir att delta i projekt för att bidra med kunskap inom livslängdsteknik, materialteknik och kemi, samt utföra provning inom dessa områden. Sektionens maskinpark inhyser en rad instrument för bland annat termiska analyser (DSC, HFC, TGA), termomekaniska analyser (TMA, DMA), kemiska analyser (FT-IR, HPLC och ICP) samt mikroskopi och grundämnesanalys (SEM/EDS). Rollen innebär att du fördjupar dig inom teknikområdet under en längre tid för att nå specialistkompetens. Du arbetar ofta tillsammans med andra utvecklingsingenjörer i projektform. Vi driver stora projekt som ställer krav på samarbetsförmåga och små projekt som ställer krav på självständighet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Planera och definiera uppdrag inom området livslängdsteknik
* Genomföra provning
* Utvärdera och rapportera resultat
Som person är du målinriktad och tar egna initiativ för att lösa uppgiften. Arbetet bygger på samarbete inom och mellan olika funktioner. Du har därför stor förmåga att kommunicera och samarbeta för att i team uppnå det bästa resultatet i rätt tid.
Du har en civilingenjörsexamen inom kemi- eller materialteknik, alternativt en utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av explosivämnen, materialteknik och analytisk kemi.
Eftersom vi samarbetar med både lokala och internationella leverantörer samt kollegor från olika delar av organisationen, är flytande svenska och engelska en förutsättning för att kunna arbeta effektivt och upprätthålla hög kvalitet i våra processer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
