Utvecklingsingenjör Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)
Saab AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2026-03-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Bjuv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld
Din roll
Vår EMC grupp utökas och vi söker nu en engagerad utvecklingsingenjör inom EMC området till Signatursektionen.
Som utvecklingsingenjör inom EMC området är det din uppgift att arbeta med fartygssystemens elektromagnetiska kompatibilitet (EMC), dvs säkerställa att systemen inte stör varandra. Arbetet omfattar alla fartygets system och hela EMC området, inkluderande tex ESD, EMP och åskskydd. Kravställning och utvärdering av tekniska lösningar är en naturlig del av ditt jobb som utvecklingsingenjör, men även att handleda och vara teknisk EMC-expert för andra systemingenjörer och konstruktörer. Arbetet innefattar kontakter med leverantörer, kunder och slutanvändare.
Dina viktigaste arbetsuppgifter är:
*
Beräkna, utreda och utvärdera konstruktioner och system
*
Utföra, utvärdera och rapportera EMC relaterade mätningar
*
Utveckla och utvärdera anvisningar för att uppnå god EMC
*
Vara EMC-expert för övriga konstruktörer
*
Sprida kunskap om EMC inom företaget och dess kontaktytor.
*
Säkerställa att verifierade och godkända metoder används i det tekniska arbetet
*
Verifiera att den slutgiltiga konstruktionen och fartyget uppfyller kraven
*
Genomföra analyser och FoU, tillsammans med kollegor och självständigt
Sektionen bedriver sin verksamhet både i Karlskrona och Malmö vilket medför resor mellan orterna, men även till andra bolag både i Sverige och utomlands. Arbetet kommer att variera mellan kontorsarbete, labbmätningar och tidvis även arbete ombord våra fartyg.
Din Profil
För att lyckas i rollen har du en god initiativförmåga, arbetar bra självständigt och är en samarbetsvillig lagspelare som drivs av komplexa problem. Det är även betydelsefullt att du har en pedagogisk förmåga, ett stort intresse för avdelningens tekniska område och är vetgirig och nyfiken. Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
* Civilingenjör eller motsvarande
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Relevant arbetslivserfarenhet
Meriterande:
* Erfarenhet av EMC området
* Erfarenhet av marina produkter
* Erfarenhet av el design
* Mät- och laboratorieerfarenhet
* Körkort
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Anställningar sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.
Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_41003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9821034