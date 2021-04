Utvecklingsingenjör Elektrisk drivlina - Head Consulting Group Sweden AB - Maskiningenjörsjobb i Ljungby

Cargotec is at the forefront of the transformation in the cargo handling industry. Our cargo handling solutions and services make global trade smarter, better and more sustainable. As leaders in ports, on roads and at sea, our business areas Kalmar, Hiab and MacGregor have a unique position to optimise global cargo flows and create sustainable customer value.Om Kalmar Innovation Centre och vårt teamVi välkomnar dig att bli en av oss i utvecklingsteamet, en del av FLT R&D. Här i vår grupp utför vi våra arbetsuppgifter både individuellt och tillsammans. Vi tillhör affärsområdet Fork Lift Trucks (FLT) och ingår i divisionen Mobile Equipment division (ME). Vi sitter i moderna, nybyggda lokaler och är stolta över Kalmar Innovation Centre som invigdes i november 2018. Här skapar vi koncernens framtida truckar i en helt unik miljö. Med hjälp av digital teknik har vi byggt en miljö som möjliggör ett nära utvecklingssamarbete med både kunder och produktions-enheter världen över. I centret arbetar ca 200 personer med allt från konstruktion, marknadsföring, försäljning, digitala affärer och utveckling. Välkommen att läsa mer om företaget och våra produkter på www.kalmarglobal.com Om innehållet i tjänstenI ditt dagliga arbete kommer du att utveckla både enkla och komplexa systemlösningar inom gaffeltruckars elektriska drivlina. Vi utvecklar koncept och lösningar i Catia V5. I vissa projekt kommer du att vara den drivande och i andra projekt är du delaktig. Oavsett vilket, så sträcker sig ditt arbete genom hela utvecklingsprocessen, allt från upprättande av kravspec/funktionsbeskrivning till verifiering av funktionalitet i maskin. I ditt ansvar för att komponenter och system möter uppsatta tekniska krav, lagkrav och produktsäkerhet, har du ett tätt samarbete med kollegor, konsulter och leverantörer.KvalifikationsförväntningarFör att lyckas i rollen ser vi att du har:En ingenjörsutbildning lägst på högskolenivå inom Mekanik/Maskin eller liknandeHelst minst 3 års arbetslivserfarenhet inom relevant område (mekanik + drivlina).Erfarenhet från fordonsbranschen är meriterande.Erfarenhet av produktutvecklingGoda språkkunskaper i svenska och engelska både i tal och skriftMeriterande är erfarenhet av eller kunskap inom elektrisk drivlina och dess dimensioneringSom person välkomnar vi att du:Är en person som fokuserar på lösningar och möjligheterTrivs lika bra med samarbetet i teamet, som att få litet ro att arbeta självständigtHar en "egen motor" som driver dig och ditt arbete framåtÄr lika förtjust som vi i stora, tunga fordon och att få vara med att utveckla dem2021-04-01Sista ansökningsdag 22/4 2021. Vi använder oss av löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. För rekryteringen ansvarar Head Consulting AB och all kontakt sker genom rekryteringskonsult Ewa-Marie Åström, tel 0738-01 04 46Välkommen med din ansökan!I den här rekryteringen av vi gjort vårt val av rekryteringspartner och undanber oss påringningar från konsult- och rekryteringsföretag samt CV-förmedlare.Sista dag att ansöka är 2021-04-22