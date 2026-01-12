Utveckling av analog och digital elektronik i komplexa system
2026-01-12
Här erbjuds en möjlighet att arbeta med avancerad elektronik i produkter där precision, kvalitet och tekniskt djup är avgörande. Rollen passar dig som trivs nära tekniken, gillar att ta ansvar och vill vara med hela vägen - från kravbild till färdig lösning. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte, sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Bolaget verkar inom högteknologisk utveckling och tar fram avancerade system för krävande användningsområden. Verksamheten kännetecknas av hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan olika teknikområden. Produkterna utvecklas i nära dialog med kunder och tillverkas i samarbete med externa partners, med stort fokus på kvalitet och tillförlitlighet.
I rollen som elektroingenjör arbetar du med utveckling av både analoga och digitala kretskort. Du är delaktig i nyutveckling såväl som i förbättring och vidareutveckling av befintliga lösningar. Arbetet är varierat och sträcker sig från kravtolkning och beräkningar till praktisk testning, verifiering, dokumentation och produktionsstöd.
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team där elektronik, mekanik, optik, industrialisering, inköp och försäljning samarbetar tätt. Rollen innebär kan även framåt innebära kontakt med kunder och tillverkare, vilket gör att förståelse för både slutanvändare och tillverkningsprocesser är en viktig del av arbetet.
Du erbjuds
• En tekniskt djup roll i en utvecklingsnära miljö
• Ett sammansvetsat team med bred teknisk kompetens
• En vardag där kvalitet, struktur och eget ansvar värderas högt
• Utveckla och konstruera analoga och digitala kretskort
• Förbättra, underhålla och vidareutveckla befintliga elektroniklösningar
• Utföra beräkningar, tester och verifiering
• Ta fram teknisk dokumentation och stötta produktion
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd eftergymnasial utbildning inom elektroteknik eller motsvarande, om möjligt bifoga gärna examensbevis
• Har erfarenhet eller god kunskap inom analog och/eller digital elektronik
• Erfarenhet av PCB-design och CAD-verktyg
• Är van vid ett strukturerat arbetssätt där dokumentation är en självklar del
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, då båda språk används i det dagliga arbetet
• Tjänsten kräver inplacering i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap är ett krav
Det är meriterande om du har
• Bakgrund inom produktutveckling i industriell miljö
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Hjälpsam
• Optimistisk
