Utveckling Av Affärssystem I .net, Html5 Och C++ I Centrala Göteborg
Noventus Systems AB / Datajobb / Göteborg
2026-01-16
Om dig
Vi söker en kompetent och ansvarstagande medarbetare som kan jobba både i grupp och självständigt där också kundkontakter är en viktig del i arbetet.
Vi tror att en lämplig bakgrund för dig som söker är någon form av högskoleutbildning inom programutveckling och datorteknik.
Din utbildning
Högskole- eller universitetsutbildning inom Data eller IT alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.

Arbetsuppgifter
Noventus önskar stärka upp sitt utvecklingsteam med ytterligare medarbetare. Din roll kommer att innebära utvecklings- och kvalitetsarbeten avseende Noventus standardprogramvara Epix samt kundspecifika uppdrag.
Du får arbeta under ordnade former med flexibel arbetstid och reglerade villkor avseende ersättning för support och övertidsarbete. Vi tillämpar hybridarbete med viss möjlighet till arbete på distans, men med huvudsaklig arbetsplats på vårt kontor i centrala Göteborg.
Noventus har en platt organisation, där den anställde arbetar under eget ansvar och har stor möjlighet att påverka.
Vi erbjuder ett utvecklande och varierat arbete där projektledning, systemdesign, programmering, test, installation, utbildning, dokumentation och support ingår. Noventus utvecklingsarbeten genomförs som projekt. Beroende på projektens storlek och omfattning kan arbetsuppgifterna variera.
Huvudsaklig utvecklingsmiljö är Visual Studio med .NET, C# samt HTML5 som huvudsakliga programspråk och bibliotek. Noventus använder branschpraxisramverk så som React men arbetar huvudsakligen med egenutvecklade komponenter. Erfarenhet av C++ och Microsoft SQL Server är meriterande då arbete med detta också förekommer.
Om Noventus
Noventus är ett innovativt företag som utvecklat programvara i världsklass i mer än 40 år. Vi förser våra kunder med allt från rena standardlösningar till kundanpassade system. Idag utvecklar Noventus främst programvara för affärs- och lagersystem samt 3PL-lösningar.
Våra kunder finns inom flera olika branscher, däribland livsmedels- och grossistföretag. Ytterligare detaljer om vårt företag, kunder och produkter finner du på vår hemsida.
Noventus kontor ligger centralt beläget i Göteborg med goda möjligheter att använda kollektivtrafik.
Som anställd på Noventus kommer den mesta arbetstiden att spenderas på kontoret. Resor i tjänsten kan förekomma i samband med kundmöten, driftstart av systemleverans samt utbildning. B-körkort är en fördel men inget absolut krav för tjänsten.
Din ansökan
Ansök via epost till arbetsgivarens mejl enligt denna annons. Bifoga CV samt betyg från högskola eller universitet och om möjligt även gymnasiebetyg.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: jobb@noventus.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Noventus Systems AB
(org.nr 556288-0103)
Gyllenkrooksgatan 10 B
)
412 61 GÖTEBORG Arbetsplats
Noventus Systems Aktiebolag Jobbnummer
9688865