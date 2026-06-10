Utvecklas till kyltekniker hos Bravida!
Professionals Nord Norra Norrland AB / VVS-jobb / Gällivare Visa alla vvs-jobb i Gällivare
2026-06-10
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Har du funderat på att ta nästa steg i arbetslivet och prova något nytt? Kanske söker du ett yrke där du får kombinera praktiskt arbete med kundkontakt och service? Då kan det här vara helt rätt möjlighet för dig. Just nu söker vi dig som vill bli kyltekniker och påbörja din resa hos Bravida.
För att bidra till branschens kompetensförsörjning lanserar vi på Professionals Nord nu vår satsning inom Kylteknik. Efter 12 introduktionsveckor som innehåller onboarding och handledning påbörjar du ditt uppdrag hos Bravida i Gällivare, i en spännande bransch där efterfrågan på kompetens bara växer. Vi vet av erfarenhet att dina personliga egenskaper är avgörande för din framgång. Därför välkomnar vi dig, oavsett tidigare kunskap eller bakgrund, att bli Bravidas nästa kyltekniker!
Information om introduktionsperioden
Via vår satsning som bygger på metoden Accelerated Learning formar vi nästa generations kyltekniker. Under introduktionsperioden utvecklar du färdigheter så att du snabbt blir trygg i arbetsuppgifterna som krävs i rollen som kyltekniker. Här ges du en unik möjlighet att snabbt utvecklas inom bland annat elkunskap, ritningsläsning, styr- och reglersystem samt kylprocessens komponenter.
Vad erbjuder vi?
• En kostnadsfri, 12-veckors introduktionsperiod som kombinerar teori och praktik
• Möjlighet till studiestöd under hela introduktionstiden
• En riktigt stark karriärstart – du anställs av Professionals Nord och börjar direkt efter avslutad introduktionsperiod att jobba hos Bravida
• Hjälp med boende om du behöver veckopendla under introduktionsperioden
• Möjlighet till fast anställning hos Bravida efter 18 månader
• Ett meningsfullt yrke
Viktiga datum
Introduktion: hösten 2026
Första dag i uppdrag hos Bravida: januari 2027
Omfattning: Heltid
Detta är ett nära samarbete mellan Professionals Nord och Bravida. Efter avklarad introduktionsperiod anställs du av oss på Professionals Nord och under de första 18 månaderna arbetar du som konsult hos Bravida. Förutsatt att samarbetet fungerar väl är målsättningen och intentionen en fortsatt anställning hos Bravida.
Bravida är en av Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper Bravida kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Läs mer om Bravida på bravida.sePubliceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Som kyltekniker får du en samhällsnyttig roll där du arbetar mot varierande projekt i Gällivare. Jobbet består till stor del av samordning, planering och utförandet av olika installationer åt Bravidas kunder. Du är med under hela processen, från planeringsfas till färdigställandet av projektet och ansvarar för att utföra uppdraget i enlighet med rådande säkerhets- samt kvalitetskrav. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat:
• Service och entreprenader inom området kyla
• Felsökningar och utformandet av konkreta åtgärdsförslag åt dessa fel
• Kundkontakt
• Tillsammans med närmsta serviceledare planera inför arbetets utförande
• Materialbeställningar
Du blir ansiktet utåt för företaget och jobbar i en social roll där du har daglig kontakt med både beställare och leverantörer. Du varvar mellan att arbeta självständigt och tillsammans med ditt team. Självklart får du en gedigen introduktion för att komma in i tjänsten på ett bra sätt, där du bland annat tilldelas en personlig handledare som är med dig tills att du kan utföra dina arbetsuppgifter självständigt.
Vidare jobbar du efter bekväma arbetstider, 07-16 måndag till fredag.
I den här tjänsten kommer det på sikt att ingå beredskap.
Vi söker dig som
• har ett stort intresse och driv att utvecklas i rollen som kyltekniker
• är praktiskt lagd med en god problemlösningsförmåga och tekniskt intresse
• är en driven, strukturerad, kommunikativ och ansvarsfull lagspelare
• behärskar svenska i tal och skrift samt innehar B-körkort
OMFATTNING: Heltid
STAD: Gällivare
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
Sök en plats genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fanny Skott på fanny.skott@pn.se
(mailto:fanny.skott@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
982 38 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Kontakt
Leveranschef
Fanny Skott fanny.skott@pn.se +46738004875 Jobbnummer
9956592