Utvecklare- systemstöd och digital utveckling
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Luleå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Luleå
2026-07-01
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen i Luleå
Vill du vara med och utveckla hur vår verksamhet arbetar där verksamhetsbehov, processer och teknik möts? Då kan rollen som utvecklare vara rätt för dig!
Som utvecklare är du en viktig del i att omsätta verksamhetens behov till konkreta lösningar. Rollen innebär att arbeta tillsammans med andra för att fånga upp förbättringsbehov, analysera dem och utveckla konkreta lösningar som bidrar till att det blir lätt att göra rätt i vardagen. Du kommer att arbeta med både utveckling och förvaltning av verksamhetsnära system samt bidra till förbättring av arbetssätt och processer. I uppdraget ingår även att ta fram och vidareutveckla AI baserade lösningar, såsom digitala assistenter och automatiserade flöden.
Rollen präglas av en hög grad av operativ genomförandeförmåga, där du inte bara identifierar behov utan också realiserar dem i praktiken. Tjänsten är placerad på enheten Systemstöd och digital utveckling, med nära samverkan med andra verksamheter inom kommunen.
Du blir en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp där vi tillsammans utvecklar våra arbetssätt och lösningar med fokus på kund och verksamhetsnytta.
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
I rollen får du arbeta nära verksamheten och bidra till lösningar som förenklar vardagen för dem vi finns till för.
Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att:
•Fånga upp behov och omsätta dem till lösningar i system, processer och arbetssätt
•Utveckla, vidareutveckla och förvalta verksamhetsnära system, e-tjänster och digitala stöd
•Identifiera möjligheter till effektivisering, automation och minskat administrativt krångel
•Ta fram enklare analyser och underlag som stöd för utveckling och prioriteringar
•Delta i upphandlingar och kravställningar
•Bidra till AI-baserade lösningar, till exempel digitala assistenter och automatiserade flöden
•Samarbeta med utvecklingsledare och andra funktioner för att driva förbättring från behov till genomförande Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet och IT, med fokus på digitalisering och utveckling av arbetssätt. Du behöver inte kunna allt från start, men vi ser gärna att du har med dig flera av följande kompetenser och förmågor:
•Du har lätt för att förstå verksamhetens behov och omsätta dem till lösningar i system, processer eller arbetssätt
•Du är nyfiken på hur digitala verktyg, data och automatisering kan bidra till enklare och mer effektiva arbetssätt
•Du har intresse för AI och vill bidra till att utveckla lösningar som skapar nytta i vardagen
•Du arbetar strukturerat och har förmåga att ta arbete vidare från behov till genomförande
•Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och skapa förståelse mellan olika funktioner
Vi ser också att du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis systemvetenskap, informatik, IT, digital verksamhetsutveckling eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331611". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Rådstugatan 11 (visa karta
)
972 35 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen Kontakt
Sveriges Ingenjörer 0920453000 Jobbnummer
9986279