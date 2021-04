Utvecklare till Webking i Linköping! - Professionals Nord Rekrytering AB - Datajobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Professionals Nord Rekrytering AB

Professionals Nord Rekrytering AB / Datajobb / Linköping2021-04-14Är du utbildad systemvetare och älskar att knacka kod på fritiden? Vill du utveckla och underhålla webbplattformar i världsklass? Om detta stämmer in på dig har du möjlighet att bli en del av ett företag som präglas av samarbete och gemenskap!Information om tjänstenProfessionals Nord söker för Webkings räkning en webbutvecklare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Webking. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Webking växer och förfrågningar ifrån kunder trillar in hela tiden därav behöver de förstärka sitt team.Webking bygger appar, webbar och system som gör nytta för kunden genom att öka deras lönsamhet och affärsnytta. Webking är även en del av olika projekt där syftet är att skapa ett bättre samhälle och hållbarhet genom att bidra med tekniska lösningar. Teamet består av duktiga utvecklare i en väl sammansatta kombination och stor vikt läggs vid att teamet presterar bra tillsammans. Lokalerna är moderna och du kommer få sitta i de skönaste stolarna med den bästa datorn framför dig.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se Som konsult hos Professionals Nord ingår du i vårt konsulterbjudande som bland annat omfattar en dedikerad konsultchef, ett brett nätverk samt att du så klart är omfattad av kollektivavtal med friskvård, tjänstepension osv.2021-04-14I rollen som webbutvecklare kommer du jobba i olika projekt tillsammans med dina kollegor. Projekten styrs utifrån kunds behov och du ges möjlighet att arbeta nära och tillsammans med flera spännande kunder.Dagliga avstämningar och ansvarsfördelning med resten av produktteametUtveckla med moderna front-end ramverk och tekniker som angular, react, html, css, javascript, typescript samt backend tekniker som c#, api, .net, ms sqlSkriva kod och automatisera testerTäta samarbeten både med team och produktägare för att leverera bästa möjliga användarupplevelseVi söker dig somDu som söker tjänsten har studerat systemvetenskap, programmering alt. har en yrkesutbildning inom området. Är du självlärd och har lång erfarenhet inom området kan även du passa in i denna roll. Du har erfarenhet av att arbeta med test driven utveckling och med automatiserade tester. Vidare har du erfarenhet av att arbeta i team och gillar att arbeta med slutkundens bästa i fokus.Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos utvecklare hos Webking. Du har en förmåga att samarbeta tillsammans med andra och är prestigelös. Du tycker om problemlösning och ger dig inte förens du har tagit dig i mål samtidigt som du tar dig an nya utmaningar.START: Efter sommaren, eller när passar det dig?OMFATTNING: HeltidSTAD: LinköpingURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Marija BileticSök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se Information om kundföretagethttps://www.webking.se/ >Webking kombinerar affärsmässighet med passion för modern teknik och innovativa lösningar. Med driv, glädje och ambition skapar vi digitala lösningar som gör kunden mer konkurrenskraftig och lönsam.Vi vet av erfarenhet att du som medarbetare är den viktigaste resursen för företagen. Därför arbetar vi med kvalité och personlig matchning till alla våra tjänster för att hitta rätt jobb för dig. Hos Professionals Nord finns en gedigen branscherfarenhet och en gemensam vision - Att skapa och bibehålla arbetstillfällen! Läs mer om oss på www.professionalsnord.se. Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-27Professionals Nord Rekrytering AB5692383