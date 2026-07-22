Utvecklare till Ung fritid och mötesplatser
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Eskilstuna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Eskilstuna
2026-07-22
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Vill du vara med och påverka för barn och ungdomar på våra fritidsgårdar och mötesplatser? Vi söker en utvecklare som vill vara med och påverka verksamheten.
Vårt uppdrag är att skapa möjligheter till en meningsfull fritid för våra besökare, där de får känna inflytande och delaktighet över sin fritid och forumet blir en arena för personlig och social utveckling. Vi arbetar främjande för att skapa en god folkhälsa, skapa goda förutsättningar och livsvillkor för våra besökare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
I rollen som utvecklare är din uppgift att bidra till enhetens utveckling på ledningsgruppsnivå samt tillsammans med arbetsgrupperna på enheten. Du genomför långsiktiga planer och strategier som bidrar till en meningsfull fritid för främst barn och unga men även för övriga besökare på mötesplatsen. Utgångspunkten i arbetet sker utifrån inflytande av våra barn och ungdomar. Vi samverkar med bland annat skola, socialtjänst och polis, där vi tillsammans identifierar behov och främjande insatser för våra barn och ungdomar.
I rollen jobbar du också med att utveckla kompetensen på enheten genom exempelvis utbildningar och workshops.Kvalifikationer
Vi är intresserade av dig som har en högskoleexamen med inriktning som exempelvis socionom, beteendevetenskap, folkhälsovetare, lärare eller annan utbildning som vi anser likvärdig. Du har erfarenhet av att jobba med ungdomar, gärna i en öppen ungdomsverksamhet. Har du jobbat med utveckling är det bra. Det är också positivt om du har jobbat i socialt utsatta områden och är van att samverka med andra aktörer. Ibland kör du bil i tjänsten, det är därför positivt med ett B-körkort.
För att lyckas i rollen behöver du ta kliv i att utveckla verksamheten genom att analysera, studera och omvärldsspana. Du är driven och uppskattar mixen av strategiskt och operativt arbete. Du kvalitetssäkrar och skruvar på arbetssätt och metoder för att utveckla verksamheten ännu mer. Att samverka internt och externt är grundläggande för rollen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv.
Förvaltningen har ett förvaltningskontor och tre enheter: område arenor och friluftsliv, område Ung fritid och mötesplatser samt område kultur.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
10009563