Utvecklare till samhällsbyggnadsavdelningen
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Samhällsbyggnadsavdelningen
2026-02-26
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen.
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Nu söker vi en utvecklare till samhällsbyggnadsavdelningen med fokus på kulturmiljö- och plan- och byggärenden.
Vill du vara med och, tillsammans med medarbetare och ledning, driva avdelningsöverskridande utvecklingsarbete och genom detta bidra till både förbättrad arbetsmiljö och regional utveckling? I så fall vill vi gärna träffa dig!
Du kommer vara verksam på samhällsbyggnadsavdelningen, som består av cirka 40 medarbetare, varav 9 på kulturmiljöenheten och 10 på plan- och byggenheten. Avdelningen hanterar samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingsfrågor och har även enheter för social hållbarhet och samhällsskydd och beredskap.
Vi söker två utvecklare till Länsstyrelsen i Södermanland varav denna denna tjänst med placering på samhällsbyggnadsavdelningen. Tjänsten är direkt underställd avdelningschef. Då vi söker två utvecklare (den andra med placering på naturavdelningen) är utgångspunkten att ni båda samarbetar i utvecklingsarbetet så att processer och annan förändring taktar med varandra.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Det finns många initiativ kring hur vi kan ta nästa steg i vår verksamhetsutveckling men vi behöver lite hjälp på traven. Tillsammans med medarbetare och chefer förväntas du ta tillvara de initiativ som medarbetare och chefer redan identifierat, omdana dessa till nya och mer effektiva arbetssätt samt implementera dem. Fokus är utveckling av processer för ärendehandläggning och internremittering för att nå effektiviseringsvinster. Arbetet genomförs i nära samarbete med motsvarande roll inom naturavdelningen. Ett nyfiket utforskande är en självklarhet för dig och vi utgår från att du kommer att hitta fler möjliga förändringar längs resan.
I rollen kommer du bland annat att:
- driva, samordna och underlätta utvecklings- och förändringsprocesser,
- bidra till att ta fram, utveckla och implementera nya arbetssätt,
- stödja chefer i förändringsarbete och utveckling av arbetsformer,
- identifiera förbättringsområden.
Kvalifikationer och profil
Du är en erfaren handläggare inom kulturmiljö- respektive plan- och byggärenden. Rollen passar dig som är förändringsdriven och som i samspel med kollegor vill utveckla organisationer och processer.
Att arbeta i workshops och dialoger är naturligt för dig och du är en handlingskraftig person med analytiskt sinne och god förmåga till struktur. Att lyssna och samarbeta är nyckelord för dig i ditt arbete. Du är självständig och lösningsorienterad.
Skallkrav
- Akademisk utbildning inom kulturmiljö- eller plan- och byggområdet.
- Erfarenhet av att leda förändringsarbete med gott resultat för såväl medarbetare som organisationen i stort.
- Erfarenhet från offentlig sektor; företrädesvis statlig myndighet.
- B-körkort.
Meriterande
- Erfarenhet av handläggning av kulturmiljöärenden med inriktning på arkeologi alternativt inom samhällsplanering från offentlig verksamhet.
- Projektledarutbildning.
- Erfarenhet från arbete på länsstyrelse.
Som person är du drivande och handlingskraftig, analytisk, nyfiken, lyhörd, samt lätt för att samarbeta och skapa entusiasm. Du har en förmåga att förstå och kunna skapa strukturer. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger mycket stor vikt på personliga egenskaper.Om tjänsten
Anställningen är en särskild visstidsanställning till och med 2026-12-31. Önskat startdatum är snarast.
Vi erbjuder distansarbete del av arbetstiden och sätter stort fokus på ett förhållningssätt som utgår från att vi vill, kan och vågar. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av tf avdelningschef Tomas Birgegård. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Anna Forsberg (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel).Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 17 mars 2026. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Ersättning
