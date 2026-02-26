Utvecklare till naturavdelningen
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Nu söker vi en utvecklare till naturavdelningen.
Vill du vara med och, tillsammans med medarbetare och ledning, driva avdelningsöverskridande utvecklingsarbete och genom detta bidra till både förbättrad arbetsmiljö och regional utveckling? I så fall vill vi gärna träffa dig!
Naturavdelningen arbetar med flertalet uppgifter inom naturområdet, bland annat frågor om att bilda områdesskydd som till exempel naturreservat, förvalta skyddade områden, driva naturum Stendörren, arbeta mot invasiva arter, prövning och tillsyn inom områdesskydd, artskydd och samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
Vi söker två utvecklare till Länsstyrelsen i Södermanland varav denna tjänst med placering på naturavdelningen. Fokus är på det arbete vi gör inom vår ärendegrupp där vi arbetar med prövning och tillsyn inom områdesskydd, artskydd och samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken och samverkar med stora delar av länsstyrelsen i det arbetet. Tjänsten är direkt underställd avdelningschef. Då vi söker två utvecklare (den andra med placering på samhällsbyggnadsavdelningen) är utgångspunkten att ni båda samarbetar i utvecklingsarbetet så att processer och annan förändring taktar med varandra.

Dina arbetsuppgifter
Det finns många initiativ kring hur vi kan ta nästa steg i vår verksamhetsutveckling men vi behöver lite hjälp på traven. Tillsammans med medarbetare och chefer förväntas du ta tillvara de initiativ som medarbetare och chefer redan identifierat, omdana dessa till nya och mer effektiva arbetssätt samt implementera dem. Det kan handla om effektivare processer, både på avdelning/enhet/ i gruppen och i samverkan med resten av myndigheten, hitta bra rutiner och andra förbättringar för att till exempel skriva enklare beslut, minska handläggningstider, nå bättre arbetsmiljö och åstadkomma bättre samverkan. Ett nyfiket utforskande är en självklarhet för dig och vi utgår från att du kommer att hitta fler möjliga förändringar längs resan.
I rollen kommer du bland annat att:
- driva, samordna och underlätta utvecklings- och förändringsprocesser,
- bidra till att ta fram, utveckla och implementera nya arbetssätt,
- stödja chefer i förändringsarbete och utveckling av arbetsformer,
- identifiera förbättringsområden.
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som är en erfaren handläggare inom naturskyddsärenden. Rollen passar dig som är självständig, lösningsorienterad och som i samspel med kollegor vill utveckla organisationer och processer.
Att arbeta i workshops och dialoger är naturligt för dig och du är en handlingskraftig person med analytiskt sinne och god förmåga till struktur. Att lyssna och samarbeta är nyckelord för dig i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Skallkrav
- Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Minst 3 års erfarenhet från att ha arbetat som handläggare inom någon följande ärendetyper; strandskydd, samråd 12:6, handläggning av dispenser inom områdesskydd och artskydd.
- Erfarenhet av ledning av förändringsarbete med gott resultat för såväl medarbetare som organisation i stort.
- Erfarenhet från offentlig sektor och då företrädesvis statliga myndigheter.
Meriterande
- Projektledarutbildning.
- Erfarenhet från arbete på länsstyrelse.Om tjänsten
Anställningen är en särskild visstidsanställning till och med 2026-12-31. Önskat startdatum är snarast.
Vi erbjuder distansarbete del av arbetstiden och sätter stort fokus på ett förhållningssätt som utgår från att vi vill, kan och vågar. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av avdelningschef Erik Hjortsberg. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 17 mars 2026. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1592-2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 202100-2262) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Naturavdelningen

Kontakt
Erik Hjortsberg 010-2234000

Jobbnummer
9765772