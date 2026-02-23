Utvecklare till IT Drift och Infrastruktur
Vill du vara med och utveckla digitala lösningar som gör skillnad för invånare och verksamheter? Strängnäs kommun söker nu en engagerad och driven utvecklare som vill bidra till vårt arbete med att förbättra service och effektivitet genom digitalisering.
Strängnäs kommuns strategiska digitaliseringsarbete koordineras och vägleds av avdelningen för IT- och digitalisering. Vi ska förvalta och utveckla en ändamålsenlig IT-miljö samt skapa förutsättningar för morgondagens digitalisering. Avdelningen har idag drygt 30 medarbetare.
Avdelningen för IT- och digitalisering består av enheterna Strategi och digital utveckling, IT servicedesk och IT Drift och Infrastruktur. Vi ansvarar för samordning, styrning och stöttning i kommunens digitaliseringsarbete, vi ansvarar även för utveckling och förvaltning av den tekniska infrastrukturen och plattformar såsom e-tjänsteplattform. Tjänsten kommer att ha sin tillhörighet på enheten IT Drift och infrastruktur.
Som utvecklare hos oss kommer du att ha en nyckelroll i att utveckla och förbättra våra digitala lösningar. Du kommer att arbeta med kommunövergripande plattformar och bidra till utveckling av användarvänliga digitala lösningar.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår:
* I samarbete och nära dialog med verksamheten och samarbetspartners skapa, testa och dokumentera e-tjänster. Allt från enkla e-tjänster till mer avancerade e-tjänster med programmeringslogik och integrationer.
* Förvalta och vidareutveckla plattformar.
* Nära samarbete med verksamheterna för förbättringar för att möta invånarnas och verksamheternas behov.
* Bidra med din kompetens vid upphandling av ny plattform.
Vem är du?
Vi söker dig som har en kombination av UX kompetens, teknisk förståelse, engagemang och drivkraften att omsätta verksamhetskrav till effektiva digitala lösningar. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en spännande och utvecklande miljö där du är med och formar framtidens digitala tjänster för Strängnäs kommun. Du blir en del av ett kompetent team som bidrar till Strängnäs kommuns digitala utveckling
Vi söker dig som har:
* en, för rollen, relevant akademisk examen eller motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömerrelevant för arbetsuppgifterna.
* erfarenhet av användarvänlig och intuitiv programmering och gränssnittsdesign, User Experience.
* erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering.
* kompetens inom IT och processutveckling.
* erfarenhet av testledning och testgenomförande.
* mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
* god dokumentationsförmåga.
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av att utveckla och implementera e-tjänster.
* grundläggande förståelse för informationssäkerhet.
* erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
* erfarenhet från integrationer med Microsofts miljöer, som 365 och Teams samt Azure.
* erfarenhet av arbete med API:er.
Vi värdesätter personlig lämplighet och söker dig som delar våra värdeord: utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. För att lyckas i ditt uppdrag och trivas i rollen så tror vi att du känner igen dig i följande:
* God förmåga att arbeta självständigt, initiativkraft och förmåga att arbeta strukturerat mot mål.
* God social förmåga och ett starkt kundfokus.
* Van att arbeta i team och i nära samarbete med olika intressenter.
* Utvecklad förmåga att förstå verksamhetskrav och omvandla dessa till digitala lösningar.
För att lyckas i rollen är det viktigt med helhetssyn och att ha hela verksamhetens bästa för ögonen. Din goda samarbetsförmåga är avgörande!
Låter det spännande? Vi tillämpar löpande urval så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Enligt avtal.
