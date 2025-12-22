Utvecklare | Problemlösare | Hacker
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Vi söker nu en självgående systemutvecklare med stor kreativitet och drivkraft inom sitt expertområde. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemutvecklare inriktad på avancerad systemutveckling hör du till en enhet inom avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen bidrar med skydd till Sveriges mest skyddsvärda verksamheter och är en del av vårt nationella cyberförsvar.
Gruppen du kommer att tillhöra arbetar huvudsakligen med att ta fram system som används inom accessutvecklingskontoret. Du arbetar med hela kedjan från idé till design, utveckling, leverans, underhåll och avveckling. I rollen finns även möjlighet att dra relevanta slutsatser av komplexa samband samt att genom självstudier och utveckling använda dina kunskaper för att skapa nya metoder och verktyg. Arbetet sker nära användarna och genomförs ofta i mindre grupper, men även enskilda arbetsuppgifter förekommer. Du kommer till en grupp där stämningen är prestigelös och där vi aktivt hjälper varandra för att nå våra gemensamma mål.
Resor kan förekomma i tjänsten, såväl inrikes som utrikes.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom datateknik eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer som relevant, alternativt förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet
Några års erfarenhet av systemutveckling
Goda kunskaper i ett eller flera programmeringsspråk, t.ex. C, C++ och/eller Rust
Förmåga att skriva och kommunicera obehindrat på såväl svenska som engelska
Då du i arbetet kommer i kontakt med nedan områden, ser vi det som meriterande om du har kunskap inom ett eller flera av dem:
Utveckling för Windows eller Linux-/Unixmiljö
Nätverksprogrammering
Moderna utvecklingsmetoder som automatiska tester och CI/CD
Algoritmer och datastrukturer
Operativsystems uppbyggnad
IT-säkerhet
Kompilatortekniker
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt genom att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående - Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Mål- och resultatorienterad - Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande och ändrar din inriktning när målen ändrar sig.
Problemlösande analysförmåga - Du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 51 11 eller rekryteringsfunktionen på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-01-18
Referensnummer 2025FRA1484-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
