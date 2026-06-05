Utvecklare Östersund
Axians AB / Datajobb / Östersund Visa alla datajobb i Östersund
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Har du jobbat ett par år med webbutveckling — JavaScript, TypeScript, React, Angular eller liknande — och undrar vad nästa kapitel kan vara? Hos oss på Axians får du ta med dig det du redan kan och använda det i en ny kontext: att bygga smarta, digitala arbetsflöden som gör skillnad för riktiga organisationer.
Din roll
Vi söker dig som trivs med att lära dig nytt och vill växa in i ServiceNow — en av världens ledande plattformar för IT och verksamhetsutveckling. Hos oss finns tid och utrymme för den resan. Du omges av erfarna kollegor som gärna delar med sig, och vi ser din nyfikenhet och vilja att utvecklas som minst lika viktig som din nuvarande tekniska profil.
Vi välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder och erfarenheter — vi vet att de bästa lösningarna skapas av team som tänker på olika sätt.
Kompetensprofil
Vi söker dig som har 2–4 års erfarenhet av systemutveckling och är redo för ett nytt kapitel. Du behöver inte ha jobbat med ServiceNow tidigare — det viktigaste är en god teknisk grund och viljan att fortsätta utvecklas.
Det här är viktigt:
2–4 års erfarenhet av systemutveckling — exempelvis JavaScript, TypeScript, React, Angular, HTML/CSS eller liknande webbtekniker
Grundläggande förståelse för hur webbaserade system och integrationer fungerar (REST, API:er, SOAP)
Du kommunicerar väl på svenska och engelska
Du trivs med att lyssna in kundens behov och omsätta dem i konkreta lösningar
Det här är meriterande men inget krav:
Erfarenhet av ITSM-plattformar eller liknande verktyg (HP, BMC, IBM, CA m.fl.)
Erfarenhet av eller nyfikenhet på ServiceNow
Tidigare konsulterfarenhet
ServiceNow-certifiering inom något område
Axians erbjuder
En varm och öppen arbetsmiljö där du snabbt känner dig hemma och vågar ställa frågor
Strukturerad introduktion och löpande stöd för att ta dig in i ServiceNow-plattformen
Utbildning och ekonomiskt stöd för att bli certifierad inom ServiceNow
Flexibla arbetsformer med god balans mellan kunduppdrag, kontorstid och eget lärande
Varierande uppdrag hos kunder inom både privat och offentlig sektor
Tydlig karriärväg mot specialistdjup, arkitektur eller certifieringen Certified Application Developer (CAD)
Bra anställningsvillkor i en global organisation med korta beslutsvägar och stark ekonomi
Vem trivs hos oss?
Du gillar att förstå helheten — varför en lösning behövs, inte bara hur den byggs. Du ställer gärna frågor, lär dig snabbt och ser varje nytt uppdrag som en möjlighet att växa. Du behöver inte ha alla svar på förhand.
Hos oss är ingen fråga för liten och ingen idé för tidig. Vi coachar varandra, delar kunskap öppet och värdesätter en arbetsmiljö där alla känner att de kan bidra och utvecklas på sina egna villkor — oavsett bakgrund eller erfarenhet.
Om Axians
Axians är VINCI Energies varumärke inom ICT — Information and Communication Technology. Vi designar, implementerar, driftar och förvaltar smarta ICT-lösningar för organisationer inom både privat och offentlig sektor. Vi är själva kunder till ServiceNow och använder plattformen dagligen, vilket ger oss en genuin förståelse för vad som faktiskt fungerar i praktiken.
Vår ambition är att vara bäst i Sverige på ServiceNow. Det kräver ett team med olika styrkor, bakgrunder och sätt att tänka — och det är precis vad vi bygger.
Ansök idag och bli en av oss! Vi lovar att läsa din ansökan noga och återkomma. Vill du hellre börja med ett samtal? Ring Isac Anderson på 073-046 02 29 så berättar han mer om rollen och hur det är att jobba hos oss. Det finns inga dumma frågor.
Välkommen till Axians! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axians AB
(org.nr 556590-7069) Jobbnummer
9950479