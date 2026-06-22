Utvecklare Microsoft Dynamics 365 Business Central
Fellowmind Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-22
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I denna mångfacetterade utvecklarroll kommer du att arbeta brett med att hjälpa våra kunder att förbättra och utveckla sina affärsprocesser i Business Central. Detta gör du genom integrationer mellan olika system, funktionella anpassningar eller genom att bygga kundunika lösningar både i implementationsprojekt och i den löpande kundutvecklingen.
Du kommer spelas in tidigt i kunddialogerna, vara delaktig i kundmöte och bidra med din expertishjälp i analysfasen samt under hela projektets livscykel tillsammans med övriga kolleger. Copilot och AI-stöd används där det faktiskt skapar värde, exempelvis för dokumentation, testfall eller att snabbare hitta förbättringar i befintlig kod.
Din verktygslåda
• AL + Visual Studio Code, Git, Azure DevOps
• Power Platform (Power Automate, Power Apps, Dataverse)
• Azure-tjänster för integration (Functions, Logic Apps)
• PowerShell och skript vid behov
Den stora utmaningen i denna roll är inte alltid det rent kodmässiga, utan snarare att översätta kundernas behov i verkliga lösningar. Det är också här det roliga ligger; att på ett effektivt sätt se hur du i ditt arbete bidrar till konkreta värden i våra kunders verksamhet vilket kan innebära allt ifrån ett minskat antal knapptryckningar för deras ekonomiavdelning till ett optimerat logistikflöde.
Varför Fellowmind?
Med närmare 100 specialister inom Business Central är vi en av Sveriges största och mest erfarna BC‐partners. Det märks i kulturen, i kompetensutbytet – och i vilka projekt vi tar oss an.
Vi arbetar sällan i isolerade ERP‐projekt. I stället levererar vi plattformsprojekt inom hela Microsoft‐ekosystemet, där Business Central är navet. Tillsammans med specialister inom CRM/Customer Engagement, Modern Work, Data & Analytics, Integration, Cloud & Security och Custom Apps skapar vi lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder.
Det betyder att du hos oss:
• Arbetar i komplexa plattformscase
• Omges av seniora kollegor med djup specialistkompetens
• Får ta ansvar i större och mer avancerade projekt
• Är på en arbetsplats där din erfarenhet tas tillvara – och byggs vidare
Vem är du?
Vi tror att du har åtminstone ett års erfarenhet av utveckling i Business Central, känner dig hemma i AL och är nyfiken på att utforska fler tekniker runt BC, som Power Automate eller enklare Power Apps. Du gillar att förstå helheten och kan översätta behov till lösningar — ibland tekniskt detaljerade, ibland mer verksamhetsnära. Utbildningsmässigt tror vi att du har en eftergymnasial utbildning inom programmering från universitet/högskola eller yrkeshögskola.
Som person uppskattar du samarbete, men är också trygg i att ta ansvar och prioritera när det behövs. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska och trivs i dialoger med både kollegor och kunder.
Det praktiska
Start: Gärna omgående, men vi har full förståelse för uppsägningstid
Omfattning: Heltid. Vi är flexibla och utgår från att det ska fungera för alla parter
Placering: Malmö, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Jönköping eller Växjö
Rekryteringsprocessen består av inledande samtal, djupintervjuer, tester/case samt referenstagning.
Vi arbetar med löpande urval – skicka gärna in din ansökan redan idag.
Om Fellowmind
Fellowmind är en ledande europeisk digitalseringspartner och erbjuder tjänster för hela Microsofts ekosystem. Vi integrerar AI i alla våra lösningar för att hjälpa människor att frigöra tid och fokusera på arbete som skapar verkligt värde.
Som en del av Microsofts exklusiva Inner Circle och vinnare av Årets Affärssystemprojekt 2026 hjälper våra över 2 000 Fellows företag i hela Europa att kombinera teknik, affärsnytta och mänskligt fokus.
Läs mer om Fellowmind Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fellowmind Sweden AB
(org.nr 556733-9865)
Kungsbron 2 Vån 11 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9972171