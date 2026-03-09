Utvecklare med Produktfokus
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera systemutveckling, teknisk problemlösning och produktansvar i en internationell industrimiljö?
Vi söker nu en utvecklare som vill vara med och utveckla våra avancerade lösningar för pappers- och massaindustrin - och samtidigt ta en större roll i hur våra produkter formas framåt.
Din roll
Hos oss på MOPSsys får du en bred roll i vidareutvecklingen av våra mjukvaru- och informationssystem. Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt djup med produktnära arbete - och som trivs med att omsätta kundbehov och affärslogik till robusta, skalbara lösningar.
Du kommer att:
Arbeta med utveckling och förbättring av våra mjukvaru- och informationssystem
Vara delaktig i tekniska val och hur våra lösningar utformas
Bidra till produktens riktning genom att analysera kundbehov, föreslå prioriteringar och omsätta insikter till tydliga krav som stödjer strategi och skapar tydligt kundvärde
Ha nära dialog med interna specialister och internationella kunder för att förstå behov och omvandla dem till tekniska lösningar
Samarbeta med projektledning och sälj för att stötta med tekniska insikter när det behövs
Det är en roll för dig som trivs med att både skriva kod och tänka strategiskt kring produktens utveckling.
I din vardag kommer du bland annat att:
Utveckla funktionalitet i våra system, från design till implementation och test
Arbetar med kravnedbrytning, användarfall, prioritering och roadmap
Bidra i tidiga diskussioner om lösningsförslag, estimat och tekniska förutsättningar
Bidra till lösningsdesign och förbättringar baserat på data, feedback och affärsmål
Du får möjlighet att påverka både tekniken och riktningen för våra produkter. Du jobbar i samverkan med produktledning, projektledning och andra nyckelroller för att säkerställa att tekniska lösningar stödjer produktens övergripande mål. Profil
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en nyfiken, analytisk och självgående utvecklare som gillar att ta ansvar. Du kan växla mellan detaljer i kod och övergripande produktperspektiv, och du kommunicerar gärna med både tekniska och icke-tekniska personer.
Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet av system- eller programvaruutveckling
Intresse för produktutveckling och användarbehov
God teknisk förståelse och förmåga att sätta dig in i komplexa system
God kommunikativ förmåga i tal och skrift i såväl svenska som engelska
Erfarenhet av industriella system, automation, processindustri eller dataanalys är meriterande men inte ett krav
Högskoleutbildning inom datateknik, systemvetenskap eller likvärdig erfarenhet
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via OnePartnerGroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-04-19. Efter genomläsning av ansökningshandlingar kommer ansökningar som når upp till kravprofilen att skickas till kund för översyn och intervju. Referenstagning, bakgrundskontroller och ev drogtest kan ske.
Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl med anledning av GDPR. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta VD Malin Vedman på 0660-689 602 eller malin.vedman@onepartnergroup.se
. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta Maria Karlström VD MOPSsys, 070-575 18 32.
Om MOPSsys AB
MOPSsys AB är ett innovativt och växande teknikföretag som levererar avancerade mjukvaru- och informationslösningar till pappers- och massaindustrin världen över. Med djup branschkunskap och en passion för processeffektivisering hjälper vi våra kunder att fatta värdeskapande beslut, förbättra sin produktion och nå sina mål. På MOPSsys strävar vi efter att använda den bästa tillgängliga tekniken för att hjälpa massabruk och pappersbruk att maximera nyttan av sina anläggningar och sin verksamhet. Så ansöker du
