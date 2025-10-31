Utvecklare med inriktning projektledning
2025-10-31
Just nu står vi inför flera spännande upphandlingar och implementationer av nya IT-system, där du blir navet i denna utvecklingsresa.
Välkommen till oss!
Rollen som utvecklare hos oss
Tjänsten har ett tydligt fokus på projektledning. Inledningsvis kommer du dock att spela en nyckelroll i att upphandla och implementera nya IT-system som berör elevregister, schemasystem och lärplattformar, vilket bidrar till bättre struktur och stöd i skolans vardag.
Du leder projekt genom hela livscykeln, från förstudie till införande enligt kommunens metodik för digitala projekt. Rollen ger dig möjlighet att bidra i varje steg, med både struktur och samverkan som ledstjärnor:
- Du startar upp projekt med hjälp av etablerad projektmodell och leder arbetet från idé till genomförande.
- I tidiga skeden tar du fram förstudiebeställningar, projektbeställningar och projektplaner, samtidigt som du resursplanerar och följer upp aktiviteter.
- Du genomför behovsanalyser och samlar in krav i nära dialog med verksamheten och kravledare.
- I samverkan med kommungemensam upphandlare bidrar du till upphandlingsunderlag och leder upphandlingsprocesser enligt LOU.
- Du håller i leverantörsdialoger, utvärderingar och förhandlingar - inklusive avtal, SLA:er och licensmodeller.
- Under implementationen koordinerar du leverantörens arbete och säkerställer att utbildning, förändringsledning och överlämning till förvaltning sker strukturerat.
- Du följer upp projektets tidplan, budget, resurser och leveranskvalitet - och har även blicken riktad mot framtida anpassningar.
- Du förbereder och föredrar ärenden i styrgruppsmöten samt rapporterar status, beslutspunkter och resultat till styrgrupp och andra intressenter.
Dina kontaktytor omfattar både interna och externa parter, från närmaste team, upphandlare och kollegor i styrgrupper till leverantörer och andra externa intressenter. Du förväntas även bidra i kommungemensamma nätverk inom området för tjänsten.
Du kommer att tillhöra enheten för Kvalitet- och utveckling och kollegiet består bland annat av utvecklingsledare och utvecklare. Enheten består av 7 medarbetare samt 1 chef.Publiceringsdatum2025-10-31Profil
För att lyckas i denna roll behöver du vara en skicklig kommunikatör. Du har lätt för att lyssna in och anpassa din kommunikation efter olika mottagare och målgrupper. Givetvis bidrar du till en kultur där förståelse, lärande, mod och förnyelse är en självklar del för långsiktig utveckling.
Du arbetar strukturerat, är självgående och trygg i att fatta beslut som balanserar olika perspektiv vilka leder till hållbara lösningar.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- Gedigen erfarenhet av relevant projektledning inom IT/digitaliseringsfrågor.
- Erfarenhet av införande av verksamhetssystem eller motsvarande komplexa IT-projekt.
Det är meriterande:
- Dokumenterad erfarenhet av upphandling enligt LOU.
- Erfarenhet av agila arbetssätt.
- Kunskap (från utbildning eller erfarenhet) inom GDPR, informationssäkerhet och/eller systemintegrationer. https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-gymnasium--arbetsmarknad
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 14 november.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
