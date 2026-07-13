Utvecklare med inriktning juridik och dataskydd
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2026-07-13
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Vill du använda din juridiska kompetens för att skapa nytta i samhället? Hos oss får du arbeta med dataskydd, juridik och AI i en strategisk roll där du stöttar verksamheten, driver utveckling och bidrar till en rättssäker och framtidsorienterad kommun.
Rollen som utvecklare hos oss
Som utvecklare inom juridik och dataskydd har du en central roll i att utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbete inom juridik, dataskydd och informationshantering. Uppdraget innebär att vara ett kvalificerat stöd till förvaltningens ledning, chefer och verksamheter i juridiska frågor samt att bidra till ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete. I rollen ansvarar du för att omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom lagstiftning, rättspraxis och angränsande områden. Tillsammans med kollegor säkerställer du att verksamheten är rustad för framtida krav och möjligheter.
En viktig del av rollen är uppdraget som förvaltningens dataskyddskontakt. Det innebär att samordna, driva och utveckla arbetet med personuppgiftshantering enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Arbetet omfattar bland annat rådgivning, utbildning, uppföljning, konsekvensbedömningar, hantering av personuppgiftsincidenter och stöd i juridiska bedömningar kopplade till behandling av personuppgifter.
Kungsbacka kommun befinner sig i en utvecklingsresa där digitalisering, AI och nya datainformerade arbetssätt skapar både möjligheter och nya juridiska frågeställningar. Du får en viktig roll i förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete genom att bidra till att nya lösningar och arbetssätt kan införas på ett rättssäkert och hållbart sätt.
I uppdraget ingår även att ta fram underlag, yttranden och svar på remisser samt representera förvaltningen i interna och externa nätverk och samverkansforum.Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Vi söker dig med stort intresse för juridik, dataskydd och verksamhetsutveckling. Du är nyfiken på samhällsutveckling, digitalisering och nya arbetssätt och ser möjligheter i att utveckla verksamheten inom ramen för gällande regelverk. För att lyckas i rollen krävs förmåga att analysera komplexa frågeställningar, omsätta juridiska krav till praktiska lösningar och skapa förståelse för regelverk i verksamheten.
Rollen ställer höga krav på initiativförmåga, eget driv och ett proaktivt arbetssätt. Lika viktigt är ett pedagogiskt förhållningssätt och förmågan att bygga förtroendefulla relationer. Du uttrycker dig tydligt och välformulerat på svenska, både muntligt och skriftligt, och har god förmåga att ta fram juridiska underlag, vägledningar och beslutsstöd av hög kvalitet.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning inom juridik eller offentlig förvaltning alternativt annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av arbete med förvaltningsrätt, kommunallagstiftning samt offentlighets- och sekretesslagstiftning
goda kunskaper i dataskyddsförordningen (GDPR) och erfarenhet av att ha arbetat med dataskyddsfrågor
erfarenhet av att genomföra juridiska utredningar och ta fram beslutsunderlag
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med socialtjänstlagen och skollagstiftning
erfarenhet av juridiska frågeställningar kopplat till AI, digitalisering eller informationshantering
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, gärna kommunal verksamhet
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Läs gärna mer om oss
Tjänsten är placerad på enheten Kvalitet och utveckling inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. Enheten består av nio medarbetare med olika specialistkompetenser som tillsammans arbetar för att stödja, utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens verksamheter.
Hos oss får du engagerade kollegor, ett nära samarbete och möjlighet att påverka utvecklingen inom viktiga samhällsområden.
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Till eventuell intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 3 augusti.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
#LI-KUNGSBACKA
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
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434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Jobbnummer
10000491