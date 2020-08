Utvecklare med erfarenhet av Azure Development i DevOps team, Sö - Shaya Solutions AB - Datajobb i Stockholm

Shaya Solutions AB / Datajobb / Stockholm2020-08-26Om konsultuppdragetOrt: SödertäljeUppdragslängd: 2020-09-07- 2020-12-31Ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningKunden söker utvecklare med 3-5 års erfarenhet av Azure Development i DevOps team.Idag har kund en mindre tjänsteleverans i Azure som består av backend-API:er för deras mobilapp för fordonsadministration samt en integration mellan generalagentens CRM-system och återförsäljarnas affärssystem. Just nu pågår en upphandling av ett nytt affärssystem och kunden ser ett stort behov av API-lösningar, integrationer och applösningar framöver.Viktigast är vem du är som person och är bekväm att arbeta med deras verktygslådaObligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):.NET Core 3.1API ManagementCosmosDBAzure DevOpsARM templatesPipelines i YAMLService BusSvenska och engelska flytande i tal och skriftÖnskemål om personliga egenskaper:TeamplayerKommunikativDrivenPrestigelösResultatinriktad______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsTechbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-08-26Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-08-28Shaya Solutions AB5334674