Utvecklare inriktning kvalité
2025-10-03
Som utvecklare på verksamhetsstöd har du en vital funktion i förvaltningens omfattande utvecklingsarbete för att möta utmaningen att få fler i jobb. Om du vill vara med och göra skillnad är det här jobbet för dig. Vi har ett starkt utvecklingsfokus och söker dig som är nyfiken, pedagogisk och en skicklig förändringsledare.
Vår förvaltning, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning. Vi ansvarar även för kommunens flyktingmottagnings- och integrationsarbete. Förvaltningens uppdrag är att leda invånare i Eskilstuna till insatser och utbildning som syftar till att nå egen försörjning. Målet är att alla som kan jobba ska jobba.
Eskilstuna kommun behöver fortsätta göra mer än andra kommuner för att fler ska kunna försörja sig själva genom arbete. Därför fortsätter vi att utveckla och effektivisera våra processer med stöd av digitalisering och stärkt myndighetsutövning. Förvaltningen ligger i framkant i utvecklingen både inom vuxenutbildning och arbete & försörjning. Bland annat genom vårt samarbete med Mälardalens universitet (MDU) och automatisering/digitalisering av våra processer.
Vi vågar utmana gränserna och testa nytt.
Du ingår i enheten verksamhetsstöd med uppdraget att stötta enheterna inom förvaltningen. Vi är 15 engagerade och kompetenta kollegor inom områdena: HR, uppföljning, kommunikation, utredning, handläggning och projektledning/verksamhetsutveckling. Vårt kontor är centralt placerat i Eskilstuna. Hos oss får du möjlighet till ett mycket stimulerande och ansvarsfullt arbete i en kommun som hela tiden växer och utvecklas.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Att vara utvecklare på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen betyder att vara en stödfunktion som både stödjer, driver och leder olika processer. I högsta grad jobbar du med förändringsledning. Du har en bred och komplex roll där du leder det systematiska kvalitetsarbetet, granskar och följer upp. Allt för att säkerställa kvaliteten i tjänsterna och bemötandet hos till dem som vi är till för. Du navigerar med lätthet i beslutsstödsystem som till exempel Hypergene, Viva och Alvis.
I din roll samverkar och samarbetar du med många olika funktioner och personer. I din vardag relaterar du till bland annat chefer, medarbetare, ledningsgrupper och processägare. Externa samarbetspartner är till exempel SKR, Socialstyrelsen, universitet och andra kommuner. Du ingår i olika nätverk och processgrupper inom förvaltningen och i övriga kommunen, du är långt ifrån ensam i ditt arbete att göra vår förflyttning.
Du stöttar, driver, genomför och utmanar i syftet att nå våra mål. Därmed är din roll både strategisk och operativ. Du kommer att:
* leda vår i förändringsledning och driva förvaltningens arbete med ständiga förbättringar inom ramen för vårt verksamhetstutvecklingsprogram som drivs i 40-talet grupper
* utveckla och förvalta vårt kvalitetsledningssystem
* utföra processkartläggningar och utveckla processer i samtliga verksamheter
* göra utredningar och analysarbeten för att effektivisera och förbättra kvalitén på leveransen av våra tjänster, utifrån synpunkter och avvikelser, där du är ett stöd för de som utreder Lex Sarah-ärendeKvalifikationer
Du har en akademisk examen med en inriktning som vi bedömer är lämplig för tjänsten. Vi söker dig med flerårig erfarenhet av att samordna och driva systematiskt kvalitetsarbete och förändringsledning. Du har lett projekt och/eller processer där flera olika verksamheter är involverade. Då du har jobbat med förändringsledning vet hur du skapar engagemang och kraft i förändringsarbetet och kan möta och förstå dom som ska genomföra förändringen.
Du är en van användare av beslutsstödsystem. Din analytiska förmåga gör att du snabbt kopplar de resultat du får fram till konkreta insatser. Du är analytisk, strukturerad och noggrann. Vi ser att du har ett stort eget driv och tar egna initiativ. En god portion uthållighet, tålamod och humor tror vi också att du kan behöva.
Det är meriterande om du har erfarenhet av från offentlig sektor och verksamheter som liknar våra.
Du gillar att tänka strategiskt och övergripande samtidigt som du också får energi av det nära samarbetet med de som jobbar allra närmast de vi är till för. Du är en skicklig resultatförmedlare och ser det som en självklarhet att presentationer ska väcka engagemang och vilja till förändring. Du gör det svåra begripligt och drivs av att stötta våra politiker.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
