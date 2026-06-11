Utvecklare inom inbyggda system, Konsultuppdrag
Intensogruppen AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Intensogruppen AB i Linköping
, Örebro
, Jönköping
, Karlskoga
, Västerås
eller i hela Sverige
Utvecklare inom inbyggda system, Konsultuppdrag – Stockholm, Göteborg, Linköping, Karlskoga eller Lund
Hos oss erbjuder vi dig som konsult möjligheten att arbeta i intressanta uppdrag där din tekniska kompetens gör verklig skillnad. Vi samarbetar professionellt, tydligt och pålitligt – med glädje, energi och transparens bygger vi långsiktiga relationer tillsammans.
Vår kund utvecklar avancerade inbyggda elektronik- och mjukvarulösningar i teknikens framkant. Nu söker vi dig som trivs i rollen som konsult och har erfarenhet av mjukvaruutveckling nära hårdvaran i komplexa system.
I rollen som Utvecklare inom inbyggda system kommer du att arbeta med utveckling av robust mjukvara i system med höga krav på prestanda och tillförlitlighet, ofta i krävande miljöer.
I detta åtagande ingår:
Utveckla, integrera och optimera inbyggd mjukvara i C/C++ för microcontrollers och specialiserade plattformar
Delta i design av mjukvaruarkitektur och säkerställa samverkan med hårdvara
Felsöka och debugga på både mjukvaru- och hårdvarunivå
Dokumentera kod, design och gränssnitt enligt etablerade riktlinjer
Arbeta tvärfunktionellt med elektronikingenjörer, testare och utvecklarePubliceringsdatum2026-06-11Bakgrund
Högskole- eller civilingenjör inom datateknik, elektronik, mekatronik eller liknande
Gedigna kunskaper i programmering av inbyggda system (C/C++)
Erfarenhet av realtidsoperativsystem (RTOS)
Erfarenhet av hårdvarunära programmering och felsökning
Strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitet och dokumentation
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Meriterande
Kunskap inom modellbaserad utveckling eller signalbehandling
Erfarenhet från branscher med höga robusthetskrav (fordon, medicinteknik, rymd)
Erfarenhet av säkerhetsstandarder (t.ex. MISRA C, ISO 26262)
Mer om uppdraget
Du kommer att bli uthyrd till kunden genom Intensogruppen. Uppdraget passar även dig med eget företag.
Vänligen ansök snarast! Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Mattias Lyckberg, 0733-336080, på Intenso Interim Management.
Välkommen med din ansökan!
Om Intenso Interim Management
Intenso Interim Management tillhandahåller interimschefer för alla branscher och erfarna konsulter inom försäljning, teknik och IT. Intenso Interim Management ingår i Intensogruppen, som är en rikstäckande helhetsleverantör av rekryteringstjänster. I Intensogruppen ingår även Säljpoolen och Intenso Teknikrekrytering som nischade rekryteringsbolag.
Våra kunder finns inom den svenska industrin och vi samarbetar nära med flera etablerade konsultbolag för att skapa tillgång till de mest relevanta och intressanta uppdragen. Genom Intensogruppen kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter bortom konsultrollen, för dig som vill gå vidare till en anställning hos någon av våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Intenso Interim Management Jobbnummer
9959097