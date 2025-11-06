Utvecklare inom inbyggda system
2025-11-06
Thoreb är ett ledande företag inom IT-lösningar för publika transporter, med kunder över hela världen. På kontoret i Östersund får du arbeta i ett team med lång erfarenhet av elektronikdesign och utveckling av mjukvara för inbyggda system. Vi har korta beslutsvägar och du har stora möjligheter att påverka produkterna.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla drivrutiner (I2C, SPI, UART, USB) för kommunikation med sensorer.
Konfigurera Linux-tjänster för nätverk, grafik och ljud.
Underhålla och vidareutveckla PC-baserade diagnosverktyg.
Designa och implementera grafiska gränssnitt för förarpaneler och passagerarinformation.
Vi söker dig som har:
Minst tre års erfarenhet av mjukvaruutveckling i C/C++.
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis datateknik eller inbyggda system.
Vana vid att arbeta i Linux-miljöer, gärna med Yocto eller liknande byggsystem.
Meriterande om du har erfarenhet av:
Qt/QML och grafikutveckling för inbyggda Linuxsystem.
Python för test- eller verktygsutveckling.
Elektronikkonstruktion eller felsökning på kretskortsnivå.
CAN-buss, J1939 eller andra fordonsprotokoll
Hos oss får du jobba med intressanta tekniska utmaningar i en region med närhet till natur och hög livskvalitet.
Låter det intressant? Skicka ditt CV till fredrik.jonsson@thoreb.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: fredrik.jonsson@thoreb.com Arbetsgivarens referens
