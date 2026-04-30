Utvecklare inom Identitet och Access Management (IAM)
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med ny teknik ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.
Om tjänsten
Som utvecklare inom identitets- och åtkomsthantering (IAM) arbetar du med att utveckla, konfigurera och vidareutveckla Svenska kraftnäts IAM-plattform, baserad på lösningar från bland annat One Identity och Microsoft. Du arbetar nära verksamheten för att fånga behov och omsätta dessa till effektiva och säkra tekniska lösningar.
Rollen innebär ett varierat arbete där du kombinerar utveckling, förvaltning och förbättringsarbete i en komplex och föränderlig IT-miljö, i nära samarbete med både team och andra delar av organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och konfigurera IAM-lösningen
Hantera incidenter och säkerställa stabil drift
Uppgradera och implementera nya lösningar
Vidareutveckla IAM-processer
Omsätta verksamhetens krav till tekniska lösningar
Delta i både projekt och löpande förvaltningsarbete
Du rapporterar till enhetschefen för Digital arbetsplats.
Du får en viktig roll i att vidareutveckla Svenska kraftnäts IAM-förmåga och bidra till en säker och modern digital arbetsplats. Enheten ansvarar för bland annat klientplattformar, IAM, katalogtjänster och digitala samarbetsverktyg.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse för IT och som är lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Du är van att samarbeta nära verksamheten och har en god förmåga att omsätta behov till tekniska lösningar. Din samarbetsförmåga är stark och du kommunicerar på ett tydligt, lyhört och konstruktivt sätt, vilket är avgörande i rollen.
För att trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande och har förmåga att se helheten i ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta med andra och bygger goda relationer i organisationen.
Vi söker dig som har god analytisk förmåga och kan arbeta strukturerat även i en komplex miljö. För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är flexibel och trivs i en organisation i förändring. Du har lätt för att ta egna initiativ och driva arbete framåt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Skallkrav
Vidare har du en relevant akademisk utbildning från universitet/högskola eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som systemutvecklare
Flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av arbete i komplexa och moderna Microsoft Enterprise miljöer.
Erfarenhet av att ha arbetat med IAM-lösningar (automationer, integrationer, processer och regelverk)
Flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av Powershell, VB.NET och SQL
Djupare konfigurering av katalogtjänster (Tex EntraID eller AD)
Arbetat med säkerhetsfrågor kopplade till IT-leveranser t.ex. CA-policys, governance, compliance
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
Erfarenhet av IAM-lösningar baserade på One Identity Manager
Erfarenhet av agila arbetssätt t.ex. Scrum, Kanban, SAFe.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
Resor kan förekomma i tjänsten
Sista ansökningsdag är den 21 maj 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas
Intresserad av att ansöka eller få veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Svenska kraftnät med Computer Sweden Recruitment. För frågor kring tjänsten och rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta huvudansvarig rekryteringskonsult, Britta Liljegren, 070-771 18 11, mailto:britta.liljegren@csrecruitment.se
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet/
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss: https://www.svk.se/jobba-har/
