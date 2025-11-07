Utvecklare inom Cybersäkerhet
2025-11-07
Comex Electronics AB är en etablerad och välkänd leverantör av IT-säkerhet till Försvarsmakten samt myndigheter och statliga verk med högt ställda krav på informationssäkerhet. Vi har även egen produktutveckling och produktion av avlyssningssäker datorutrustning, datorlösningar för extrema miljöer samt avancerade kortterminaler för autentisering med smarta kort och fingerbiometri.
Vi söker en ny medarbetare som Utvecklare inom Cybersäkerhet av säkra IT-system med Windows och Linux. Tjänsten som skall tillsättas omfattar heltid och är med placering i Täby. Du kommer att vara direkt underställd chef Cybersäkerhet.
Som Utvecklare inom Cybersäkerhet kommer du att arbeta med utveckling och förvaltning av säkra härdade it-system, som används i säkerhetskänsliga verksamheter hos myndigheter och kommuner. Du kommer ha stort eget ansvar med att planera och styra ditt arbete med att integrera, konfigurera, dokumentera samt härda operativsystem med kringkomponenter för att möta regelverken för att hantera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar .
Arbetet kan innefatta tjänsteresor, främst inom Sverige men även utomlands.Profil
• Högskole- eller YH-utbildning inom relevant område alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
• God teknisk förståelse för utveckling av it-system med it- och informationssäkerhet i fokus.
• Ett starkt intresse för it-säkerhet med erfarenhet från roller där du arbetet med utveckling och förvaltning av it-system.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av konfiguration av härdade operativsystem för Window och Linux.
• Erfarenhet av automatisering inom it samt skriptprogrammering.
• Erfarenhet av systemutvecklling av it-system för att möta krav enligt ISO27001, Försvarsmaktens KSF, Säkerhetspolisens PMFS eller motsvarande föreskrifter gällande informationssäkerhet.Dina personliga egenskaper
Du är utåtriktad och har god förmåga att kommunicera, då kundkontakt är en naturlig del i arbetsuppgifterna. Du är positiv, självständig, strukturerad och van att ta egna initiativ, då du kommer att styra och planera arbetet inom projekten.
Stor vikt läggs vid din initiativ- och inovativförmåga för att genomföra projekten och vidareutveckla våra produkter.
Vi tillämpar provanställning i företaget.
Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökanden och för anställning hos oss krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: catrine@comex.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utvecklare inom Cybersäkerhet".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556314-8153), http://www.comex.se
187 66 TÄBY
För detta jobb krävs körkort.
Cybersäkerhetschef
Magnus Persson magnus.persson@comex.se 076-855 62 13
