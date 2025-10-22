Utvecklare inom C#/.Net & Embedded C/C++

Tech Talents Consulting i Sverige AB / Datajobb / Jönköping
2025-10-22


Om uppdraget

Vill du vara med och arbeta med att utveckla mjukvarulösningar och verktyg som används av både interna utvecklingsteam, serviceorganisationer och produktionsenheter? Här får du vara del av ett engagerat utvecklingsteam som arbetar enligt SCRUM och har stort inflytande över teknikval och arbetssätt. Vi värdesätter nyfikenhet, kreativitet och ett genuint teknikintresse och vi ser till att du får möjlighet att arbeta med den senaste teknologin.

Hos oss får du följa produkten genom hela livscykeln: från idé och design till implementation, test och vidareutveckling. Du får dessutom chansen att påverka vilka tekniska lösningar som används i projekten.

Dina ansvarsområden
Vi söker dig som vill utveckla robust och modern mjukvara, antingen som fullstackutvecklare inom C#/.NET, eller som embeddedutvecklare med fokus på C/C++. I båda rollerna kommer du att samarbeta nära andra utvecklingsteam och intressenter, där kommunikation och samarbete är lika viktigt som teknisk kompetens.

Som fullstackutvecklare kommer du att arbeta med:
Fullstackutveckling i .NET
Backend i ASP.NET Core och Blazor
Azure molntjänster och infrastruktur
Windows Presentation Foundation (WPF)

Som embeddedutvecklare kommer du att arbeta med:
Utveckling i C och C++ för inbyggda system
Integrering av mjukvara med hårdvara
Test, verifiering och optimering av system

Kvalifikationer
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom relevant område
Några års erfarenhet av utveckling i antingen C#, .NET eller C/C++
Erfarenhet av WPF
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande erfarenheter
Agila arbetsmetoder (SCRUM)
Automatiserade enhetstester
MAUI, Unity, iOS- eller Android-utveckling
Erfarenhet av både embedded- och applikationsutveckling

Övrig information
Plats: Jönköping
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse

Låter detta intressant och passande för dig? Då vill vi gärna höra från dig!

Urval och intervjuer kommer att ske löpande men tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan. Frågor och ansökningar behandlas a ansvarig konsultchef och rekryterare Victoria Beckne, victoria.beckne@techtalents.se

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tech Talents Consulting i Sverige AB (org.nr 559190-6689)

Jobbnummer
9568724

