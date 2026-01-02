Utvecklare Backend .NET
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Utvecklare Backend .NET på uppdrag av vår klient.
Uppdragsbeskrivning:Systemutvecklare i ett agilt utvecklingsteam. Behov av .NET (C#) konsult för att förstärka utvecklingsteamet. Uppdraget avser utveckling och förvaltning av interna verksamhetssystem med fokus på Microsoft .NET plattformen. Bidra med erfarenhet och best practice inom modern .NET utveckling samt säkerställa hög kvalitet, prestanda och säkerhet i lösningarna.SKALL-KRAVOffererad konsult ska ha:*Relevant utbildning inom IT/systemutveckling eller motsvarande kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet.*Minst 10 års arbetserfarenhet av systemutveckling i .NET (C#) inklusive erfarenhet av .NET 6 eller senare.*Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att utveckla microtjänster som körs i containermiljö (Docker och Kubernetes/OpenShift)*Minst 5 års erfarenhet av utveckling av webbapplikationer i .NET.*Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av relationsdatabaser (ex. SQL Server)*Minst 5 års erfarenhet av stora organisationer med komplexa IT-system med många integrationspunkter.*Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete i Unix/Linux servermiljö.*Dokumenterad erfarenhet av agil systemutveckling.*Dokumenterad erfarenhet av CI/CD-flödenMERITERANDEKonsulten bör ha dokumenterad arbetslivserfarenhet av:a. Dokumenterad praktisk erfarenhet av DevOps-nära arbete i stora och komplexa Unix/Linux-miljöer med många utvecklingsteam samt god kunskap i shell-script.b. Dokumenterad praktisk erfarenhet av att designa och konsumera REST/SOAP-tjänster.c. Erfarenhet av verktyg såsom Postman/Insomnia/SoapUI och Visual Studio.d. Erfarenhet av att dokumentera API:er med Swagger/OpenAPI.e. Behörighetshantering med JWT och OpenID.f. Erfarenhet av verktyg som Git, Bitbucket och Jira.g. Erfarenhet av Red Hat OpenShift, Tekton och ArgoCD.h. Erfarenhet av Elastic/Elastic APM och Kibana.i. Dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Övrigt information :Uppdragsperiod: 2026-02-02 till Öppet
Arbetsmodell : På plats
Uppdragslängd: 12 månader
Distansarbete upp till 49% kan accepteras efter överenskommelse med ansvarig chef.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
